Tayland prensesi kurtarılamadı

Tayland Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Maha Vajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyabha Mahidol'un 47 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Yaklaşık dört yıldır komada olan prenses, Aralık 2022'de köpeklerini gezdirdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yaşam destek ünitesinde tedavi görüyordu.

PRENSESİN SAĞLIK DURUMUNDA KÖTÜLEŞME

Saraydan yapılan önceki açıklamalarda, prensesin sağlık durumunun mayıs ayı başında çoklu organ enfeksiyonları nedeniyle kötüleştiği ve doktorların düzensiz kalp atışlarını dengeleyemediği bildirilmişti. Nisan ayında mide enfeksiyonu tespit edilen prensesin bağırsaklarında iltihaplanma meydana gelmiş, bu durum kan basıncının düşmesine ve kalp atışlarının düzensizleşmesine neden olmuştu. Son haftalarda böbrek fonksiyonları ve solunumu tıbbi cihazlarla desteklenen prensesin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

PRENSES BAJRAKİTİYABHA'NIN HAYATI VE GÖREVLERİ

1978 yılında dönemin Veliaht Prensi Vajiralongkorn ile eşi ve kuzeni Prenses Soamsawali'nin kızı olarak dünyaya gelen Bajrakitiyabha, Cornell Üniversitesi'nden doktora derecesi de dahil olmak üzere çeşitli diplomalara sahipti. Avusturya büyükelçisi olarak görev yapan prenses, ayrıca başsavcılık ofisi, kraliyet güvenlik komutanlığı ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi nezdinde iyi niyet elçisi olarak çalıştı. Bajrakitiyabha ayrıca kadın mahkumların hakları için kampanya yürütüyordu.

TAHT VERASETİ TARTIŞMALARI

Prensesin ölümü, Tayland'da hassas bir konu olan taht veraseti meselesini yeniden gündeme getirdi. Bajrakitiyabha, birçok analist tarafından taht için uygun bir vâris olarak değerlendiriliyordu. Kral Vajiralongkorn dört kez evlendi ve yedi çocuğu var. Bajrakitiyabha, 38 yaşındaki Prenses Sirivannavari ve 20 yaşındaki Prens Dipangkorn ile birlikte kraliyet unvanına sahip sadece üç çocuğundan biriydi. Öğrenme güçlüğü çektiği bildirilen Prens Dipangkorn için Bajrakitiyabha'nın naip olabileceği veya kendisinin kraliçe olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyordu. Tayland tarihinde hiçbir zaman hüküm süren bir kraliçe olmadı.