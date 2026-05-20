Tayland'dan Türkiye ve 92 ülke için karar: O ziyaretler için artık vize gerekecek

Tayland, Kovid-19 salgınının ardından turizmi canlandırmak amacıyla Temmuz 2024'te 93 ülke vatandaşına 60 güne kadar vizesiz kalma hakkı tanımıştı. BBC'de yer alan habere göre hükümet, mevcut sistemin hem güvenlik riski oluşturduğu hem de karmaşaya yol açtığı gerekçesiyle uygulamayı yeniden düzenleme kararı aldı.

VİZE MUAFİYETİ 60 GÜNDEN 30 GÜNE İNİYOR

Yeni sistem kapsamında ülkelerin vatandaşlarına tanınacak vizesiz kalış süreleri ülke bazında belirlenecek. Tayland Dışişleri Bakanlığı, birçok ülke vatandaşının 30 günü aşan seyahatler için vize başvurusu yapmak zorunda kalacağını açıkladı. Bazı ülkeler için karşılıklı anlaşmalara bağlı olarak farklı süreler uygulanabilecek.

EKONOMİK KOŞULLAR VE ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul, yapılan değerlendirmeler sonucunda politikanın şu gerekçeyle değiştirildiğini söyledi:

"Ekonomik koşullar ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi"

Yetkililer, son dönemde yabancı uyruklu kişilerin karıştığı uyuşturucu ve fuhuş ağı gibi yüksek profilli suç olaylarının da karar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

15 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

60 günlük vizesiz giriş hakkından yararlanan ülkeler arasında Türkiye, Avustralya, Çin, Fransa, Belçika, Küba, Danimarka, Almanya, Hindistan, İtalya, İspanya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de bulunuyor. Düzenleme, Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 15 gün içinde yürürlüğe girecek.

Asya'nın en popüler turizm destinasyonlarından Tayland, pandemi öncesinde 2019'da yaklaşık 40 milyon ziyaretçi ağırlamıştı. Salgın döneminde sert düşüş yaşayan turizm sektörü son iki yılda toparlanma sürecine girdi. Resmi verilere göre ülkeyi bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 12 milyon kişi ziyaret etti.