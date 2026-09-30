Tam 35 gündür aralıksız yağmur yağıyor: Haftalardır güneşi görmediler

Japonya'nın başkenti Tokyo, tarihinin en ağır ve aralıksız meteorolojik olaylarından biriyle sarsıldı. Kent merkezine 27 Ağustos tarihinden bu yana tam 35 gün boyunca tek bir gün dahi ara vermeden yağmur yağdı. Kentte 1886 yılından beri tutulan resmi meteorolojik kayıtlar tamamen altüst oldu.

139 YILIN REKORU KIRILDI

Resmi verilere göre bölgedeki bir önceki kesintisiz yağış serisi rekoru 33 gün ile 2019 yılında kayıtlara geçmişti. Sonbahar yağmur cephelerinin bölgenin üzerine adeta çakılı kalmasıyla bu süre geride bırakıldı. Metropol sınırlarına eylül ayı boyunca düşen yağış miktarı mevsim normallerinin yaklaşık 3 katı seviyesine ulaştı.

Kentin merkezine haftanın ilk günlerine kadar düşen toplam yağış miktarı 629 milimetre olarak ölçüldü. Felaketin boyutunu gözler önüne seren Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verileri, kent semalarında güneşin 14 gün boyunca hiç görülmediğini doğruladı. Ay boyunca ölçülen toplam 45,8 saatlik güneşlenme süresi, tarihin en düşük ikinci değeri olarak raporlandı.

ÇİFTÇİ VURULDU PAZARDA FİYATLAR PATLADI

Ardı arkası kesilmeyen sağanaklar başkent çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Tarlalardaki aşırı nem ve su baskınları yüzünden yapraklı sebzeler çürüyerek kullanılamaz hale geldi. Arzın sert şekilde düşmesiyle pazar tezgâhlarında tek bir baş marulun satış fiyatı iki kattan fazla fırlayarak 450 yen (140 TL) seviyesine dayandı.

KRONİK KASVET SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Günlerdir güneş yüzü görmeyen Tokyo'da fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar baş gösterdi. Kesilmeyen yağmurlarla birlikte gelen düşük atmosfer basıncı ile kesintisiz nemin insan vücudunda kronik baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve depresif ruh hali yaratabiliyor.

Sürecin atmosferik mekanizmasını açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı Yetkilisi Masayuki Kyoda, yağmur cephelerinin olağan dışı biçimde bölgede asılı kaldığını belirtti. Masayuki Kyoda, küresel ısınmanın uzun vadeli yağış eğilimlerini kökten değiştirdiğini aktardı. ,