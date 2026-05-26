Tahliye edilen yolcularda bir hantavirüs vakası daha! Karantina gemisinde kriz derinleşiyor

Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken hanta virüsü şüphesiyle gündeme gelen Hondius kruvaziyerinden tahliye edilerek Madrid’de karantinaya alınan İspanyol yolculardan birinde daha enfeksiyon tespit edildi.

İspanya’da sağlık otoriteleri, Atlantik Okyanusu açıklarında seyreden MV Hondius kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs alarmına ilişkin yürütülen takip sürecinde yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Mayıs ayının başında, gemideki riskli temas ihtimali nedeniyle 14 İspanyol yolcu sıkı güvenlik önlemleri altında Tenerife üzerinden tahliye edilerek Madrid’deki Gómez Ulla Merkez Savunma Hastanesi’ne sevk edilmişti. O tarihten bu yana yolcular, yüksek düzeyli biyogüvenlik protokolleri uygulanan izolasyon biriminde gözlem altında tutuluyor.

BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, rutin PCR testleri sırasında yolculardan birinde daha virüs tespit edildi. Yetkililer, yeni pozitif vakanın herhangi bir belirti göstermediğini ve hastanın derhal hastanenin ileri izolasyon ünitesine alındığını bildirdi.

Bakanlık, söz konusu gelişmenin ardından genel halk sağlığı açısından risk seviyesinde bir değişiklik olmadığını vurguladı. Mevcut epidemiyolojik izleme ve kontrol prosedürlerinin aynı şekilde devam ettiği ifade edildi.

İLK POZİTİF VAKADAN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan, karantinadaki ilk pozitif hastanın klinik durumunun iyiye gittiği ve tedaviye olumlu yanıt verdiği de paylaşıldı. Yetkililer, sürecin kontrollü şekilde sürdüğünü ve yolcuların yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
