Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Hantavirüs salgınında son tablo ne?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Hantavirüs salgınında son tablo ne?

Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda bandıralı MV Hondius üzerinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamada 12 vakanın doğrulandığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yeni ölüm bildirilmediği belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Hantavirüs salgınında son tablo ne?

Dünya genelinde sağlık otoriteleri, "MV Hondius" isimli gemide ortaya çıkan sıra dışı enfeksiyon zincirini yakından izliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda bayraklı gemide görülen vakalara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Hantavirüs salgınında korkutan gelişme! Karantinadan kaçtı, bara gittiHantavirüs salgınında korkutan gelişme! Karantinadan kaçtı, bara gitti

Açıklamaya göre, Hantavirüs şüphesiyle değerlendirilen vakalarda toplam 12 kişi hastalık belirtileri gösterdi, 3 yolcu ise hayatını kaybetti. Son ölümün 2 Mayıs’tan bu yana gerçekleşmediği bildirildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Vakaların görüldüğü MV Hondius, Arjantin’den başlayan bir sefer sırasında Kanarya Adaları’na ulaştığında sağlık ekiplerince tahliye işlemleri gerçekleştirilmişti. Gemide bulunan tüm yolcular ve mürettebat, olası yayılım riskine karşı karantina altına alınarak yakın tıbbi izlemeye alındı.

DSÖ, mevcut verilerin küresel bir salgın riskine işaret etmediğini ancak sürecin dikkatle takip edildiğini vurguladı. Tedros, uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyonun sürdüğünü belirterek “durumun şu an için stabil” olduğunu ifade etti.

HİJYEN KURALLARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Hantavirüsün genellikle kemirgenlerden insanlara bulaştığı biliniyor. Enfekte hayvanların idrar, dışkı veya tükürük kalıntılarının kuruyarak havaya karışmasıyla solunum yoluyla bulaşabilen virüs; ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Sağlık uzmanları, özellikle kapalı ve uzun süreli seyahat ortamlarında hijyen ve temas kontrolünün kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Hantavirüs Virüs Salgın Dünya Sağlık Örgütü
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro