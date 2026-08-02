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Halk TV Dünya Suudi ve İran dışişleri bakanları bölgesel gerilimi görüştü

Suudi ve İran dışişleri bakanları bölgesel gerilimi görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

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Suudi ve İran dışişleri bakanları bölgesel gerilimi görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede bölgedeki mevcut durum değerlendirilirken, tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik girişimler masaya yatırıldı.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Bakan Faysal bin Farhan, Suudi Arabistan'ın bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini belirterek, tüm ülkelerin ve halkların ortak çıkarlarını gözeten bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Bin Farhan ayrıca, Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yönelik rolünü sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Irak'taki İran destekli milislerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini İHA'lar ile hedef alması ve Riyad'ın bu saldırıları püskürtmesi ilişkilerdeki tansiyonu yükseltmişti. Suudi Arabistan, bu saldırıları "sorumsuz bir gerilimi tırmandırma politikası" olarak nitelendirmişti

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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