Süs köpeğiydi arama kurtarma köpeği oldu

Meksika Ulusal Muhafızları, arama-kurtarma çalışmalarında görev alması için alışılmışın dışında bir köpeği eğitmeye başladı. Henüz 13 aylık olan “Comando” adlı Chihuahua, 21 santimetrelik boyu ve 7 kilogramlık ağırlığıyla birliğin en küçük köpek üyesi oldu.

Comando, eğitimlerde kendisi için özel olarak hazırlanan taktik yelek, koruyucu gözlük ve üzerinde kamera bulunan minyatür bir kask takıyor. Mexico City'deki son eğitimlerinden birinde merdivenleri tırmanan ve engelleri aşan Comando, daha büyük ve deneyimli arama-kurtarma köpekleriyle birlikte çalıştı.

YAŞLI SAHİPLERİ BAKAMAYINCA SAHİPLENİLDİ

Ulusal Muhafızların yaklaşık 350 köpekten oluşan kadrosunda ağırlıklı olarak Alman çoban köpekleri ve Labradorlar gibi büyük ve çalışma köpeği olarak bilinen ırklar bulunuyor. Chihuahua cinsi köpeklerin operasyonel görevlerde kullanılması ise oldukça sıra dışı kabul ediliyor.

Comando, yaklaşık altı ay önce kuzeydeki Chihuahua eyaletinde yaşayan yaşlı sahiplerinin artık kendisine bakamayacak hale gelmesinin ardından Ulusal Muhafızlar tarafından sahiplenildi. Adını da ırkının geldiği bölgeyle aynı adı taşıyan bu eyaletten alıyor.

İlk etapta temel eğitimden geçirilen Comando, daha sonra sosyal yakınlaşma çalışmalarında da kullanılmaya başlandı. Meksika Ulusal Muhafızları, minik köpeği resmi törenlerde, okullarda ve çeşitli toplum etkinliklerinde de görevlendiriyor.

ÇOCUKLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Teğmen Debora Hernandez, Comando'nun yalnızca bir maskot olmadığını, arama-kurtarma çalışmaları için de eğitildiğini belirtti. Hernandez'e göre Chihuahua'nın görevlerde kullanılması, yalnızca büyük köpeklerin güvenlik ve kurtarma birimlerinde görev yapabileceği yönündeki algıya da meydan okuyor.

Comando'nun bir diğer amacı ise Ulusal Muhafızlarla halk arasındaki iletişimi güçlendirmek. Yetkililer, özellikle çocukların Comando'ya gösterdiği ilginin toplumla daha sıcak bir bağ kurulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİNDE YÜRÜDÜ

Comando'nun ünü, Meksika'nın Bağımsızlık Günü geçit törenine katılmasıyla daha da arttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan köpek için animasyon karakterleri hazırlanırken çok sayıda paylaşım ve mizahi içerik de üretildi.

Meksika'da arama-kurtarma köpeklerinin eğitiminde ise yalnızca Ulusal Muhafızların değil, Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin de aktif çalışmaları bulunuyor. Bu birimlerde köpekler özellikle deprem ve enkaz gibi afetlerde insanların yerini tespit etmek üzere eğitiliyor.

Minik Comando'nun önündeki hedef ise dikkat çekmekten çok daha büyük: Boyu küçük olsa da arama-kurtarma görevlerinde gerçek bir operasyon köpeği olabilmek.