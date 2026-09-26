Ayı çifte saldırdı, küçük köpek araya girdi! Cassie’nin kahramanlık mücadelesi yürek yaktı

ABD'nin California eyaletinin kırsal Trinity County bölgesinde yaşayan Jeff ve Mallory Wilson çifti, hafta sonu evlerinin arka bahçesinde hayatlarının en korkunç gecelerinden birini yaşadı. Gece saatlerinde köpekleri Cassie’nin yalnızca bir kez havlaması üzerine Jeff dışarı çıkarak bahçeyi kontrol etmek istedi.

AYI EV SAHİPLERİNE SALDIRDI

Jeff kapıyı açtığında Cassie verandadan aşağı indi. Tam o sırada bahçe mobilyalarının arkasından bir bozayı çıktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Jeff’e yönelen ayı, onu yere devirerek saldırmaya başladı.

Saldırıdan habersiz olan Mallory ise evin içinden gelen gürültüler üzerine uyandı. Dışarı çıktığında ayının bu kez kendisine saldırdığı görüldü. Ayının saldırısı sonucunda Mallory’nin başı ve yüzü ağır şekilde yaralandı; ayrıca eli kırıldı ve vücudunda çok sayıda ısırık ve delinme yarası oluştu.

KÜÇÜK KÖPEK AYININ ÖNÜNE GEÇTİ

Saldırının en kritik anında Cassie, Jeff ile ayının arasına girdi. Çiftin 20 yıllık arkadaşı Rachel Moscon’un aktardığına göre 7,5 yaşındaki Fransız bulldog, Jeff’i korumak için kendisini ayının önüne attı.

Moscon, Cassie’nin “Jeff’in en çok ihtiyaç duyduğu anda kendisini bir ayı ile onun arasına koyduğunu” söyledi.

AYI KAÇARAK UZAKLAŞTI

Ayı daha sonra Cassie’yi ağzıyla yakalayarak bahçeden uzaklaştırmaya başladı. Bunun üzerine Mallory bir sandalyeyi ayıya fırlattı. Sandalyenin isabet etmesiyle ayı Cassie’yi bıraktı. Jeff ise bu kez bir veranda ısıtıcısını ayının üzerine doğru itti. Ayı sonunda bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

Çift, ayının küçük bahçe çiti ile açık kapı arasında sıkıştığı için paniğe kapılmış olabileceğini düşündü. Jeff, olayın ardından yaptığı açıklamada ayının kendileri kadar kendilerinin de ayı tarafından şaşırtıldığını söyledi.

AMELİYATTAN SONRA UMUTLANDIRDILAR

Ağır yaralanan Cassie, saldırının ardından acilen veterinere götürüldü. Vücudunda çok sayıda ısırık ve omurgası boyunca derin kesikler bulunan köpek ameliyata alındı.

Ameliyattan iki gün sonra Cassie’nin yeniden yürümeye başlaması ve kendi başına su içmesi, Wilson çiftine iyileşebileceğine dair umut verdi. Ancak bu umut uzun sürmedi. Cassie, sahiplerinin saldırıdan sonraki mücadelesinin ardından ertesi sabah hayatını kaybetti.

Mallory, Cassie’nin bir bekçi köpeği olmadığını özellikle vurguladı. “O bir kahraman olmak için yaratılmamıştı. O bizim sadece tatlı, evin içinde kucağımızda taşıdığımız bebeğimizdi” dedi.

ÇİFT DE AĞIR YARALANDI

Saldırıda Jeff’in iki kaburgası kırıldı. Jeff ayrıca çok sayıda ısırık ve pençe yarası aldı.

Mallory ise başı ve yüzündeki ciddi yaraların yanı sıra kırık el, ısırık ve çok sayıda delinme yarası nedeniyle tedavi gördü.

Çiftin arkadaşı Rachel Moscon tarafından açılan yardım kampanyasında, ailenin hem saldırının fiziksel sonuçlarıyla hem de Cassie’nin ölümüyle mücadele ettiği belirtildi.

"DOĞADAKİ HAYVANLARA SAYGI DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Wilson çifti, doğayla iç içe yaşamak ve vahşi hayvanlara daha yakın olmak istedikleri için bölgeye yerleştiklerini söyledi. Ancak yaşanan saldırının kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Çift, olayın kendileri açısından tamamen beklenmedik ve olağan dışı olduğunu ifade ederek, Cassie’nin ölümünün acısını yaşarken bölgedeki vahşi hayvanlara duydukları saygıyı da koruyacaklarını belirtti.

Cassie, Wilson ailesinin 7,5 yıldır hayatının bir parçasıydı. Aile için evcil bir köpekten çok daha fazlası olan Cassie, saldırı gecesi sahiplerini korumaya çalışırken ağır yaralandı ve birkaç gün sonra hayatını kaybetti.