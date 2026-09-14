Suriye'de akaryakıt zamları halkı sokağa döktü: Hükümet geri adım attı

Suriye’de hükümetin benzin, motorin ve ev tipi tüp gaz fiyatlarına yaptığı zamlar Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib’de protesto edildi. Protestocular, zam kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Suriye’nin farklı bölgelerinde hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlar protesto edildi.

Enerji Bakanlığının benzine yüzde 28, motorine yüzde 40 ve ev tipi tüp gaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde gösteriler düzenlendi.

Zam kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyen protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı.

AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeyle motorinin fiyatı 125 Suriye lirasından 175 Suriye lirasına, benzinin fiyatı 152 Suriye lirasından 195 Suriye lirasına yükseldi. Ev tipi tüp gazın fiyatı ise 147 Suriye lirasından 160 Suriye lirasına çıkarıldı.

Enerji Bakanlığının kararına göre yapılan artışlar, akaryakıt ürünlerinde önemli fiyat yükselişlerine neden oldu.

ZAMLARIN GEREKÇESİ KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI

Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ülkenin enerji ürünlerinde ithalata yüksek oranda bağımlı olması zam kararının temel nedenleri arasında gösterildi.

Bakanlık verilerine göre, ithal petrol ürünleri ve doğal gazın temin maliyeti günlük yaklaşık 25,2 milyon dolara, aylık ise 755,6 milyon dolara ulaşıyor.

RAFİNERİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada, Suriye’nin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varil olduğu belirtildi. Üretilen petrolün yüzde 75’inden fazlasının ağır ham petrol olduğu, mevcut rafinerilerin ise iç piyasanın ihtiyaç duyduğu ürün çeşitliliğini karşılamakta yetersiz kaldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Baniyas Rafinerisi’nde kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından rafinerinin günlük kapasitesinin 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

“FİYATLAR TEKRAR DÜŞÜRÜLECEK”

Suriye Enformasyon Bakanlığı, yeni akaryakıt fiyatlarının kalıcı olmadığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında, fiyatlandırma mekanizmasının uluslararası maliyetlerdeki değişimleri hem artış hem de düşüş yönünde yansıtacak şekilde tasarlandığı belirtilerek, uluslararası maliyetlerin düşmesi halinde akaryakıt fiyatlarının yeniden düşürüleceği ifade edildi.