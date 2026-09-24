Soykırım suçlusu Netanyahu BM Genel Kurulunda boş koltuklara konuştu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki hitabı hem bina içinde hem de sokakta protestolarla karşılandı. Çok sayıda ülke temsilcisi, Netanyahu kürsüye çıkar çıkmaz salonu terk etti.
Gazze'de Filistinlilere uygulanan katliamın baş sorumlusu olarak görülen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.
BOŞ KOLTUKLARA KONUŞTU
Çok sayıda ülke temsilcisi, "soykırım suçlusu" Netanyahu konuşmak için kürsüye çıkınca salonu terk etti.
BAE TEMSİLCİSİ SALONU TERK ETMEDİ
Boş koltuklara hitap eden Netanyahu, kendisini protesto edenleri korkaklıkla suçladı. Netanyahu'nun konuşması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin salondan ayrılmayıp protestoya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
BİNA DIŞINDA DA PROTESTO EDİLDİ
Öte yandan Netanyahu'ya yönelik protestolar yalnızca New York'taki genel merkez binasıyla da sınırlı kalmadı.
Girişte toplanan yüzlerce aktivist, Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği İsrail heyetini protesto etti.
Genel merkez önünde bir araya gelen aktivistler, "Yahudiler: İsrail'e silah vermeyi durdurun" yazılı pankartlarla ABD'deki Yahudi diasporasına çağrıda bulundu.
Protesto sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.