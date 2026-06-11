Son Dakika │ ABD Başkanı Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla "bu gece İran'ı çok sert vuracaklarını" açıkladı.

"TIPKI VENEZUELA'DA YAPTIĞIMIZ GİBİ..."

Trump yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, İran’ı (donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri, hava savunması ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük bölümü YOK EDİLMİŞ olan İran’ı) BU GECE ÇOK SERT ŞEKİLDE vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte ise Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek, tıpkı Venezuela’da yaptığımız gibi onların petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için son derece başarılı sonuçlar veriyor” ifadelerine yer verdi. Trump'ın sözleri, ABD'nin dün gece İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Basra Körfezi'nin ortasında yer alan Hark Adası, İran ekonomisinin kaderini belirleyen en kritik merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yüzölçümü sınırlı olmasına rağmen Ada, ülkenin enerji ihracatının omurgasını oluşturarak küresel petrol ticaretinde stratejik bir rol üstleniyor.

Uzmanlara göre İran'ın farklı bölgelerinde üretilen ham petrolün önemli bir bölümü önce Hark Adası'na ulaştırılıyor. Burada depolanan petrol, dev tankerler aracılığıyla uluslararası pazarlara gönderiliyor. Bu nedenle ada, yalnızca bir enerji tesisi değil, aynı zamanda İran'ın dünya petrol piyasalarıyla bağlantısını sağlayan ana geçit olarak görülüyor.

PETROL SEVKİYATLARININ EN ÖNEMLİ DURAĞI

Hark Adası'nın önemini artıran en büyük etkenlerden biri de coğrafi yapısı. Basra Körfezi kıyılarındaki birçok noktada büyük tankerlerin yanaşmasını zorlaştıran sığ sular bulunurken, ada çevresindeki doğal derinlikler yüksek tonajlı gemilere operasyon kolaylığı sağlıyor. Bu avantaj, İran'ın petrol sevkiyatlarında Hark'ı vazgeçilmez hale getiriyor.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yıllardır uluslararası yaptırımların hedefinde bulunan İran için ada, ekonomik açıdan hayati bir güvence olarak değerlendiriliyor. Petrol gelirlerinin önemli bölümünün bu merkez üzerinden elde edilmesi, Hark Adası'nı yalnızca ticari değil aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik bir noktaya dönüştürüyor.

Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan ada, İran'ın enerji altyapısının en hassas halkalarından biri olarak kabul ediliyor. Bölgeye girişlerin özel izinlere tabi tutulması da Hark'ın stratejik önemini ortaya koyan unsurlar arasında.