Trump'tan petrol iddiası: Hürmüz'den gizli geçirdik

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü iddia etti. Trump, bu çaba sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını ve 200'den fazla ticari geminin güvenli şekilde geçiş yaptığını öne sürdü. Trump ayrıca, kimsenin haberi olmadan İran'dan milyonlarca varil petrol çıkardıklarını da iddia etti.

“100 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL PİYASAYA ULAŞTI”

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, bu çabanın sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Trump, 200'den fazla ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu büyük başarının nedeni Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil ABD'nin kontrol etmesidir. Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti.”

“KİMSENİN HABERİ OLMADAN 22 GEMİYİ ÇIKARDIK”

Trump, bugün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise kimsenin haberi olmadan İran'dan milyonlarca varil petrol çıkardıklarını ileri sürdü. Trump şu ifadeleri kullandı:

“Geçen gece, ışıkları kapalı halde 22 gemiyi oradan çıkardık çünkü radarları yok, biz o radarları yerle bir ettik. O petrolü aldık. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar olmasının sebebi de bu.”

(AA)