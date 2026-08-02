Son dakika | Yunanistan'da iki helikopter çarpıştı

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri Atina yakınlarında havada çarpıştı. Yunan basınından Ekathimerini gazetesinin haberine göre, kazanın hemen ardından mürettebatı bulmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BİR MÜRETTEBAT KURTARILDI ARAMALAR SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre, Atina'nın batısındaki Psatha bölgesi yakınlarında düşen helikopterlerden birinin mürettebatı sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, ikinci helikopterin personeline ulaşmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaya karışan helikopterler, Atina'nın kuzeybatısında bugüne kadar 100'den fazla evi küle çeviren büyük orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına katılıyordu. Öte yandan, popüler turizm merkezlerinden Kefalonya adasında çıkan yeni bir yangın nedeniyle bölgede tahliyeler başladı.

ALEVLER ASKERİ ALANA SIÇRADI MÜHİMMATLAR İNFİLAK ETTİ

Atina'nın 60 kilometre kuzeybatısındaki Korint Körfezi'nde yangını körükleyen şiddetli rüzgarlar etkisini kaybetti. Ancak güneydeki dağı aşan alevler Veniza yerleşimine ve bir askeri atış alanına ulaştı. Alevlerin etkisiyle bölgedeki patlamamış mühimmatlar infilak etti.

Yangın bölgelerine araçlar, ağır iş makineleri ve yangın söndürme uçaklarıyla donatılmış yaklaşık 500 Yunan itfaiyeci sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Fransa ve Romanya'dan gelen ekipler de destek veriyor.

HALK KENDİ İMKANIYLA ALEVLERE DİRENİYOR

Agios Konstantinos köyü sakinleri, alevlerin yayılmasını durdurmak için kendi imkanlarıyla seferber oldu.

Oğluyla birlikte alevlere su dökerek ekiplere yardım etmeye çalışan 61 yaşındaki Tasos Tzempelikos, sahadaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Yangın dün geceden beri devam ediyor. Ekiplerin her yere yetişemeyeceği çok açık. Biz de bölge sakinleri olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."