Son Dakika | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Karadeniz’de Türk işletmeli iki geminin peş peşe hedef alınmasının ardından Ankara harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, 26 Ağustos’ta Tuapse açıklarında vurulan “Lider Bordo Mavi” ile bir gün sonra yardım amacıyla bölgeye gönderilen ve saldırıya uğrayan “Lider Kocatepe” gemilerine ilişkin Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadeniz’de Türk işletmeli gemilerin art arda hedef alınması Ankara’nın tepkisine neden oldu. 26 Ağustos’ta “Lider Bordo Mavi” isimli geminin Tuapse açıklarında vurulmasının ardından, hasar gören gemiye yardım etmek ve çekmek amacıyla bölgeye gönderilen “Lider Kocatepe” de 27 Ağustos’ta saldırının hedefi oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye’nin söz konusu saldırılara yönelik tepkisi Ukrayna tarafına iletildi.

KARADENİZ'DE GÜVENLİ SEYRÜSEFER MESAJI

Türk yetkililer ayrıca Karadeniz’de güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Görüşmede özellikle bölgede can ve mal güvenliğinin yanı sıra deniz ulaşımının ve çevrenin korunmasının zorunlu olduğu vurgulanırken, bu konuda gerekli uyarıların Ukrayna tarafına aktarıldığı belirtildi.

Ankara’nın mesajında, Karadeniz’de ticari gemilerin güvenli şekilde seyrüsefer yapabilmesinin ve bölgedeki risklerin daha fazla büyümemesinin önemine işaret edildi.