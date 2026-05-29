Son Dakika | Trump'tan İran'la anlaşma açıklaması: Nihai karar için toplanıyoruz

ABD ile İran arasındaki anlaşma muamması sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, İran ile masaya oturup oturmama konusunda nihai kararı vermek için toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

"HÜRMÜZ DERHAL AÇILMALI"

"Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, geçiş ücretleri olmadan her iki yönde sınırsız deniz trafiğine izin verilmeli." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

"İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmelidir." ifadelerini kullanan ABD Başkanı, "Donanmamızın olağanüstü ve eşi görülmemiş ablukası nedeniyle boğazda mahsur kalan artık eve dönüş sürecine başlayabilir. Şimdi nihai karar vermek için durum odasına geçiyoruz." dedi.

Beyaz Saray'daki kritik toplantıyı Truth Social hesabından duyuran Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran, asla bir Nükleer Silaha veya Bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız gemi trafiği için derhal ve geçiş ücreti olmaksızın açılmalıdır. Eğer varsa, tüm deniz mayınlarına (bombalarına) son verilecektir (harika su altı mayın tarma gemilerimizle imha etmek suretiyle bu tür pek çok mayını temizledik.

İran, geriye kalan ve zaten çok fazla sayıda olmayan mayınların derhal kaldırılmasını ve/veya imha edilmesini tamamlayacaktır!). Kaldırılacak olan muhteşem ve benzeri görülmemiş Deniz Ablukamiz nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler "eve dönüş" sürecine başlayabilirler! En sevdiğiniz Başkanınızdan eşlerinize, kocalarınıza, anne babalarınıza ve ailelerinize MERHABA deyin! 11 ay önce güçlü B2 Bombardıman uçağı saldırımızın neden olduğu, neredeyse çökmüş dağların altında, yerin derinliklerinde gömülü olan ve bazen “Nükleer Toz” olarak adlandırılan zenginleştirilmiş malzeme, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde Birleşik Devletler tarafından (bunu yapabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülkenin Çin ile birlikte ABD olduğu kabul edilmiştir!) yeryüzüne çıkarılacak ve İMHA EDİLECEKTİR.

İkinci bir duyuruya kadar herhangi bir para alışverişi yapılmayacaktır. Çok daha az öneme sahip diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Nihai kararı vermek üzere şimdi Durum Odası'nda (Situation Room) bir toplantı gerçekleştireceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"