Son Dakika | Trump'tan Barrack'a tam destek: Yeniden bölgeye atandı

Orta Doğu ile ilgili monarşi talebiyle sık sık eleştirilere yol açan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Barrack'a tam destek verdiğini belirterek; Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilciliğinin yanı sıra Irak Özel Başkanlık Temsilciliğine de atandığını duyurdu.

Tom Barrack'ın Türkiye'de olağanüstü bir iş çıkardığını vurgulayan ABD Başkanı Trump, atamayı Truth Social hesabından duyurdu.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olarak olağanüstü bir iş çıkaran Tom Barrack'ın, Suriye ve Irak Hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum!" diyen Trump'ın açıklamasında şunlar yer aldı: