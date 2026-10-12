Son dakika | Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı alarmı! Peş peşe 3 patlama sesi duyuldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından art arda 3 patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan yetkilileri tehlikenin geçtiğini bildirirken, Arap Koalisyonu Riyad’a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

BALİSTİK FÜZENİN İMHA EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. (AA)

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