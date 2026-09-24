Son Dakika | Suudi Arabistan'dan acil durum uyarısı! Mekke ve çok sayıda bölge hedefte

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı. Saldırıların ardından Husilerden karşılık verecekleri yönünde tehdit geldi. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde yeniden acil durum uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif başta olmak üzere bazı bölgelerde acil durum uyarısı verildi.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da yapılan uyarı, özellikle kutsal kent Mekke'nin de listede yer alması nedeniyle dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Mekke yakınlarında 16 Eylül 2026'da bir İHA düşürülmüştü. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'yi hedef aldığını belirterek saldırıya sert tepki göstermişti.

Selman, söz konusu girişimi kutsal mekanların dokunulmazlığının ihlali olarak nitelendirmiş ve saldırının Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu söylemişti.

Kral Selman açıklamasında, "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimi kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" ifadelerini kullanmıştı. (AA)