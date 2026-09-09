Son Dakika | Suriye'nin İdlib kentinde patlama: Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Sarmada kasabası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine götürüldüğü aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Patlamanın kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik ekipleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, patlamanın mühimmat, patlayıcı düzenek veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. İdlib ve çevresinde son dönemde mühimmat ve patlayıcı kaynaklı olaylar da yaşanıyor. Nitekim 1 Eylül'de İdlib'in kuzeybatısında mühimmat yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sarmada, Türkiye sınırına yakın konumu ve yoğun sivil nüfusu nedeniyle İdlib'in önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki son patlamanın nedenine ve yaralıların durumuna ilişkin yeni bilgiler geldikçe olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.