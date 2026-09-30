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Halk TV Dünya Son Dakika | Suriye'de boru hattında patlama: Üç santral devre dışı kaldı

Son Dakika | Suriye'de boru hattında patlama: Üç santral devre dışı kaldı

Suriye’de Tişrin Termik Santrali’ni besleyen gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası Tişrin, Deyr Ali ve El-Nasırıyye enerji santralleri devre dışı kaldı.

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Suriye’de Şam Havalimanı yakınlarında, Tişrin Termik Santrali’ni besleyen gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Suriye’nin SANA ajansı ve Reuters kaynaklı bilgilere göre; patlama, Tişrin’in yanı sıra Deyr Ali ve El-Nasırıyye enerji santrallerinin de devre dışı kalmasına neden oldu.

Tişrin, Suriye’nin güneyindeki en büyük termik santral olarak bilinirken, üç enerji santralinin de aynı gaz besleme hattına bağlı olduğu belirtildi. Bu nedenle boru hattında meydana gelen arızanın üç santralin faaliyetlerini aynı anda durdurduğu aktarıldı.

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İKİ GÜN İÇİNDE İKİNCİ PATLAMA

Yaşanan patlamanın, Suriye’de son iki gün içinde bir gaz boru hattında meydana gelen ikinci patlama olduğu belirtildi. Pazartesi gecesi de Şula-Deyr ez-Zor hattının bir bölümündeki valfin sabote edildiği ve bunun sonucunda Cbeysa santraline yönelik gaz akışının kesildiği bildirildi.

Son olayla birlikte aynı gaz altyapısında kısa süre içerisinde ikinci kez kesinti yaşanırken, Şam Havalimanı yakınındaki patlamanın üç farklı enerji santralini aynı anda devre dışı bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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