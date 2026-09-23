Şara BM kürsüsünde dünyaya seslendi: Geçen sene Suriye geri döndü, şimdi yükseliyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin geldiği noktayı anlattı. Suriye'nin artık dünyadan ve bölgeden izole olmadığını belirten Şara, ülkenin yeniden ayağa kalktığını söyledi. Şara, “Amacımız güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak” dedi.

Suriye'nin geniş ölçekli saldırılar ve ağır yıkımlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Şara, buna rağmen ülkesinin toparlandığını savundu. Şara, “Biz iyileştik. Suriye iyileşti” ifadelerini kullandı.

"ARTIK DÜNYADAN İZOLE DEĞİLİZ"

Şara, ülkedeki dönüşün en önemli göstergelerinden birinin göçmenlerin geri dönüşü olduğunu belirterek, 3,5 milyon göçmenin Suriye'ye geri döndüğünü açıkladı.

“Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, birlik olduk ve tıpkı burada, Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Şara, Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegre olduğunu vurguladı.

GEÇEN YILKİ KONUŞMASINA ATIFTA BULUNDU

Konuşmasında geçen yılki BM Genel Kurulu'na da atıfta bulunan Şara, “Bir sene önce karşınıza 60 yıldan bu yana ilk kez halkımızı temsil etmek üzere çıktım” dedi.

Şara, geçen yılki konuşmasının temel mesajını da hatırlatarak, “Halkımızın zaferini anlattım ve bunun tüm dünya için bir zafer olduğunu vurguladım” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ise Suriye'nin geldiği noktayı anlatacağını belirten Şara, “Bugün ise ulaştığımız dönüm noktasını gözler önüne sermek için gerçekleri, kazanımlarımızı anlatacağım” diye konuştu.

Şara, Suriye'deki değişimi tek bir ifadeyle özetleyerek, “Geçen sene Suriye’nin geri döndüğünü söyledim, bu sene ise Suriye yükseliyor diyorum” dedi.

"KAN DÖKÜLMESİNE VE YIKIMA SON VERDİK"

Suriye'deki çatışma döneminin sona erdiğini savunan Şara, ülkenin yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirtti.

Şara, “İyi ile kötü arasındaki savaşımızda kan dökülmesine son verdik, yıkıma son verdik, Suriye yeniden inşa yolculuğuna başladı” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin siyasi, askeri ve kurumsal yapısında atılan adımları da sıralayan Şara, “Ülkemiz birleşti, silahları kontrol altına aldık, askeri ve sivil kurumları yapılandırdık” dedi.

Yaptırımların kaldırıldığını ve yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Şara, uyuşturucu ticaretine karşı mücadele yürüttüklerini ve adalete odaklandıklarını söyledi.

Şara, Suriye'nin yeni dönemdeki hedeflerini şöyle sıraladı:

“Vizyonumuzu pratiğe çevirdik, ortaklıklar kurduk, Suriye halkının geleceğine ve refahına odaklandık, halkımızın ve bağımsızlığımızın iradesine dayandık.”

ŞARA'DAN İSRAİL MESAJI

Konuşmasının son bölümünde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını gündeme getiren Şara, ülkesinin toparlanma sürecine rağmen yeni saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Dünya bizim dönüşümüzden, Suriye'nin dönüşünden çok mutlu” diyen Şara, hemen ardından İsrail'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Şara, “Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Şara'nın İsrail'e ilişkin mesajları, Suriye ile İsrail arasında yürütülen güvenlik görüşmelerinin de gündemde olduğu bir dönemde geldi. Şara, BM Genel Kurulu marjında yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ına yaklaşıldığını, ancak İsrail'in daha sonra müzakerelerden çekildiğini söylemişti.