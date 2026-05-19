Son dakika | Sumud gemisine bir İsrail müdahalesi daha

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda uğradığı saldırılara rağmen filodaki bazı teknelerle yoluna devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırısına uğrayan gemilerin sonuncusu Andros isimli gemi oldu.

SUMUD GEMİSİNE BİR İSRAİL MÜDAHALESİ DAHA

Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'ndaki en az 10 gemi seyir halindeyken o gemiler arasındaki Andros'a İsrail askerleri çıktı. Askerler elleriyle kamerayı kapattı.

O anlar saniye saniye kayda alındı.

Filonun seyir stratejisi değiştirilerek, gemiler birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol aldırılmış, İsrail'in müdahalesinin zorlaştırdığı ifade edilmişti.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan öğle saatlerinde yapılan açıklamada "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği açıklanmıştı. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilirken Andros'a yapılan saldırının öncesinde 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtilmişti. Son saldırının ardından sayının kaç olduğu henüz bilinmiyor.

Andros'a saldırı anından görüntüler şu şekilde:

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARDA 74 TÜRK ALIKONULDU

Sumud Filosu Kriz Masası'ndan edinilen bilgilere göre, İsrail saldırılarında filoda bulunan 74 Türk vatandaşı alıkonuldu.

Alıkonulan vatandaşların isimleri şöyle:

Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut, Ömer Faruk Narlı.

İÇİŞLERİ BAKANI TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN MÜDAHALESİNİ AÇIKLADI

Küresel Sumud Filosu’na ait "Family" gemisinin Akdeniz’de yardım çağrısında bulunması üzerine Türk makamları harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin paylaştığı bilgilere göre, 27 aktivisti taşıyan teknenin pervanesine halat dolanması sonucu hareket kabiliyetini kaybettiği belirlendi. Yardım çağrısının ardından 3 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik botu süratle bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda arızalanan gemi bordaya alınarak güvenli bir şekilde Türk limanlarına ulaştırıldı.

Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başarılı kurtarma faaliyeti nedeniyle Sahil Güvenlik personelini kutladı. Bakan Çiftçi, Filistin halkının direnişine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sumud, Gazze’de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir. Gazze’nin sarsılmaz iradesi Akdeniz’de yalnız değildir. Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir."

— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 19, 2026

⁠İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, uluslararası sularda bir kez daha İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı. 18 Mayıs tarihinde gerçekleşen son saldırıda, 39 farklı ülkeden 426 aktivistin bulunduğu filoya müdahale eden İsrail güçleri, çok sayıda katılımcıyı hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Bu operasyon, filonun 2026 yılındaki ilk engellenmesi değil. Daha önce 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularına yakın bir noktada benzer bir müdahale yaşanmış; Gazze’ye 600 deniz mili mesafede gerçekleşen bu olayda İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyarak kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusunun insani yardım filolarına yönelik bu tutumu geçmiş yıllara da dayanıyor. Ağustos 2025'te, 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla teknenin Gazze’ye ulaşma çabası da yine benzer bir askeri saldırıyla durdurulmuştu. Küresel Sumud Filosu, bölgedeki yaşamsal krizin aşılması için insani yardım koridoru açma amacını taşıdığını belirtiyor. (AA)