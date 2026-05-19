Dışişleri Bakanlığı İsrail'i "en güçlü şekilde" kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 10 ülkenin Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamada, bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı aktarıldı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KINANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir.”

AKTİVİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

ULUSLARARASI TOPLUMA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Açıklamada, barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların, uluslararası hukuk ile seyrüsefer serbestisine yönelik süregelen kayıtsızlığın yansıması olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

ORTAK KINAMA METNİ

Açıklamanın sonunda şu ortak kınama metnine yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır.”