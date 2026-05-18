Hakan Fidan'dan 'Sumud Filosu' açıklaması: İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Berlin kentinde mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya değinen Fidan, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU KORSANLIK EYLEMİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail, saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eğilimini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

"GEMİLERDE YAKLAŞIK 40 ÜLKEDEN KATILIMCILAR BULUNMAKTAYDI"

Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcının bulunduğunu belirten Fidan, "Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz." diye konuştu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım taşıma amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, 54 teknenin yer aldığı konvoy 14 Mayıs tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açılmıştı.