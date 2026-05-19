Sumud Filosu'na saldırıya 10 ülkeden ortak tepki

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Libya, Maldivler, Pakistan ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelerine karşı ortak bir bildiri yayımladı. 10 ülkenin imzasını taşıyan metinde, barışçıl bir sivil girişim olan filoya yönelik saldırılar en güçlü şekilde kınandı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Yayımlanan deklarasyonda, İsrail’in sivil gemileri ve insani yardım aktivistlerini hedef alan eylemlerinin uluslararası hukuk nezdindeki karşılığı net bir dille ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırlamakta ve sivil gemiler ile insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınamaktadır. Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir."

SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ VE KEYFİ ALIKONULMALAR

Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin durumu temel bir hak ihlali olarak vurgulandı. 10 ülkenin dışişleri bakanları, filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine dair ciddi endişe taşıdıklarını belirterek, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Metinde, aktivistlerin haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesinin bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA "CEZASIZLIK" UYARISI

Haberin can alıcı noktasını oluşturan "sorumluluk" ve "cezasızlık" vurgusu, ortak metnin sonuç bölümünde yer aldı. Dışişleri bakanları, İsrail’in seyrüsefer serbestisine ve hukuka yönelik süregelen kayıtsızlığının, uluslararası toplumun sessizliğinden güç aldığını işaret etti.

Açıklama, dünyaya şu çağrıyla son buldu:

"Bakanlar, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısında bulunmaktadır."