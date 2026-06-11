Son Dakika | Pentagon'da tehlikeli madde alarmı: Katlar karantinaya alındı

ABD basını, ABD Savaş Bakanlığı'nda (Pentagon) tehlikeli madde alarmı verildiğini duyurdu.

İhbar üzerine tehlikeli madde ekipleri Pentagon'a sevk edilirken bina içindeki çok sayıda kat ve koridor "tehlikeli madde olayı" nedeniyle karantinaya alındı; diğer alanlar ise tahliye ediliyor.

PENTAGON'DA TEHLİKELİ MADDE ALARMI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Pentagon bünyesindeki sistemlerin "durumun boyutu belirlenene kadar önlem alınmasını gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini" doğruladı.

Parnell, "Bakanlık, etkilenen bölge için yerinde sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uygulamaktadır. Müdahale ekipleri sahada olup bina sakinlerine destek vermeye hazırdır," dedi.

Arlington Bölgesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yüzbaşı Jamie Jill'in verdiği bilgiye göre, Pentagon Kuvvet Koruma Ajansı'nın tehlikeli maddelere müdahale ekibi, Arlington Bölgesi İtfaiye Teşkilatı'nın desteğiyle olaya müdahale ediyor.

Arlington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri'nin (EMS) sosyal medyada yaptığı paylaşımda da Arlington Bölgesi İtfaiye Teşkilatı Tehlikeli Maddeler Ekibi'nin, Pentagon'da "yaşanan bir tehlikeli madde olayı esnasında" faaliyet gösterdiği belirtildi.

Pentagon'un güvenlik ekibi tarafından gönderilen mesajda ise bir "hava kalitesi sorunu" tespit edildiği ve ek testlerin yapılması gerektiği ifade edildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ek testler bir ila iki saat sürebilir. Müdahale ekipleri sahada olup gerektiğinde bina sakinlerine destek vermeye hazırdır. Merkez avluda birden fazla kurumdan müdahale personelini ve alınan önlemleri görebilirsiniz. Lütfen bu faaliyetleri [farklı şekilde] yorumlamayınız."

Kaynaklardan ikisi, devasa Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorlarındaki ikinci ila beşinci katların karantinaya alındığını söyledi.

Üçüncü kaynak ise CNN'e yaptığı açıklamada, binadaki polislerin gaz maskesi ve tam koruyucu kimyasal giysi giydiğini aktardı.