ABD ve İsrail arasında casusluk krizi! ABD basınından gündem sarsan iddia

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından NBC News'te yer alan bir haber, iki yakın müttefik arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Haberde, isimleri açıklanmayan üç eski Amerikan yetkiliye dayandırılan bilgiler doğrultusunda, Pentagon'un İsrail kaynaklı istihbarat faaliyetlerine ilişkin kaygılarının son dönemde belirgin şekilde arttığı ileri sürüldü.

İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Ortadoğu'da yükselen gerilim ve özellikle İran ekseninde yaşanan gelişmeler ışığında yeni bir karşı istihbarat analizi hazırladı. Söz konusu analizde İsrail'in oluşturduğu risk seviyesinin kurum içi değerlendirmelerde en yüksek kategoriye yükseltildiği öne sürüldü.

ŞÜPHELER ARTIYOR

Habere göre Pentagon içerisindeki bazı güvenlik birimleri, İsrail'in yalnızca bölgesel gelişmeleri değil, Washington'un bu gelişmelere ilişkin iç değerlendirmelerini de yakından takip etmeye çalıştığını düşünüyor. Eski yetkililer, ABD yönetiminin savaş, diplomasi ve güvenlik politikalarına ilişkin hassas görüşmelere dair bilgi toplama girişimlerinin endişe yarattığını iddia etti.

Kaynaklar, hazırlanan değerlendirmede İsrail'in hem teknolojik imkanlar hem de insan ağı üzerinden bilgi toplama kapasitesinin özellikle vurgulandığını savundu. Ayrıca son dönemde yaşandığı belirtilen bazı olayların, Pentagon'da İsrail'e yönelik şüphelerin derinleşmesine neden olduğu öne sürüldü.

GEÇMİŞTE BENZER SUÇLAMALAR YAPILDI

ABD ve İsrail uzun yıllardır yakın askeri ve stratejik iş birliği yürütmesine rağmen, haberde görüşlerine yer verilen eski yetkililer, müttefiklik ilişkilerinin istihbarat faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmadığını belirtti. İsrail'in geçmişte de benzer suçlamalarla gündeme geldiğine dikkat çekilirken, son iddiaların Washington'daki bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

TARAFLARDAN YALANLAMA GELDİ ANCAK...

Ancak haberin yayınlanmasının ardından hem Beyaz Saray hem de İsrail cephesinden peş peşe yalanlamalar geldi. Beyaz Saray Sözcülüğü, haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek haberin tamamen yanlış bilgiler üzerine kurulduğunu savundu.

Pentagon ise konu hakkında resmi bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaları reddederek, ABD'ye yönelik herhangi bir casusluk faaliyetinin söz konusu olmadığını ve haberin dayanaksız iddialardan oluştuğunu açıkladı.