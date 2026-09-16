Son Dakika | Los Angeles'ta canlı yayın helikopteri düştü: 3 kişi öldü

ABD’nin Los Angeles kentinde bir haber helikopterinin düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTERKEN

Kaza, salı günü yerel saatle 19.00’dan hemen önce Lurline Caddesi ile Nordhoff Sokağı’nın kesişiminde meydana geldi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde iki konteyner ile çok sayıda aracın yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Helikopteri kimin kullandığı henüz netlik kazanmazken, yerel basında hava aracının, yakınlarında meydana gelen ölümcül bir otobüs kazasını takip eden haber helikopteri olduğu belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanı da düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını doğruladı.

SORUŞTURMAYI NTSB YÜRÜTECEK

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yürütecek.