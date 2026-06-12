Son Dakika | İran'dan Trump'ın 'anlaştık' iddiasına ilk yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya varıldığı ve metnin İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Trump ayrıca bu gerekçeyle bugün planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu. Ancak İran basınından bu iddiaları yalanlayan bir haber geldi. Daha sonra İran Dışişleri Bakanlığı da haberi doğrulayan nitelikte açıklama yaptı.

İRAN BASINI: HİÇBİR METİN ONAYLANMADI

İran'ın yarı resmi haber ajanslarından Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir metnin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu. Ajans, kaynağın "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı" ifadesini kullandığını aktardı.

İRAN’DAN TRUMP’A YANIT: ANLAŞMA HENÜZ NİHAİ DEĞİL

Daha sonra İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında önümüzdeki günlerde bir anlaşma imzalanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Tahran yönetiminin konumunu daha sonra duyuracağı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce anlaşmanın çoğu maddesinin çözüldüğünü duyurmuştuk, ancak Amerikan tarafı yeni talepler eklemek istedi. Olası bir anlaşmanın tüm maddeleri en üst makamlarca incelenecek ve konumumuzu daha sonra açıklayacağız. Anlaşmanın imzalanma zamanı ve yeri hakkında söylenenler medya spekülasyonudur. Washington ile anlaşma henüz nihai değildir.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran ile "mükemmel bir anlaşma" yapıldığını belirterek, anlaşma metninin İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini iddia etmişti. Trump, bu gerekçeyle bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini de sözlerine eklemişti. İran basınının bu yalanlaması, iki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizliği artırdı.