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Son Dakika | Trump: Erdoğan ile görüşeceğim

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump İran'la yapıldığını söylediği anlaşma kapsamındaki törenin Avrupa’da yapılacağını, diğer ülke liderleri ile görüştüğünü ve yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.

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Son Dakika | Trump: Erdoğan ile görüşeceğim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapıldığını söylediği anlaşmanın ardından anlaşmada arabuluculuk rolü oynayan ülkelerin liderleriyle görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini açıkladı.

“NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜM, YAKINDA ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEĞİM”

Trump, konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirtti ve yakında Erdoğan ile de görüşeceğini belirterek, "Netanyahu ile görüştüm yakında Erdoğan ile de görüşeceğim" dedi.

Trump "Katar, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Türkiye ile de görüşeceğiz; Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı" ifadelerini de kullandı.

“İRAN’LA MÜKEMMEL BİR ANLAŞMA YAPILDI”

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran'la mükemmel anlaşma yapıldı. İmza töreni Avrupa'da yapılacak.”

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“HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK”

ABD Başkanı, anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’nın açılacağını iddia ederek, imza törenine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Anlaşma yapılır yapılmaz Hürmüz Boğazı açılacak. İmza töreni Avrupa'da yapılacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance orada olacak.”

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Trump Recep Tayyip Erdoğan İran Netanyahu
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