ABD'de Trump'la çelişen bir Kongre mektubu daha

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olduğu sürece F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını Kongre'ye resmen bildirdi. Bakanlık, Türkiye'nin yasal şartları henüz yerine getirmediğini vurgularken, bu tutum Başkan Trump'ın NATO zirvesindeki açıklamalarıyla çelişiyor. 22 Temmuz tarihli bir yine Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir mektupta yine bu çelişki gündeme gelmişti.

KONGRE'YE BİR F-35 MEKTUBU DAHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Temsilci Wesley Bell'e gönderdiği resmi yazıda, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminin önündeki yasal engelleri netleştirdi. Yazıda, yasanın, Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini ülkesinden çıkarması ve gelecekte benzer sistemleri satın almama taahhüdünde bulunması şartıyla uçakların transferine izin verdiği vurgulandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI İLE BAKANLIĞIN TUTUMU ÇELİŞİYOR

Dışişleri Bakanlığı'nın bu net tutumu, Başkan Donald Trump'ın ay başında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Trump, zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda karar vereceklerini ve mevcut ilişkilerin iyi olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamalara rağmen Türkiye'nin yasal koşulları henüz yerine getirmediğini savundu.

S-400 SORUNU DERİNLEŞİYOR

Türkiye'nin 2017 yılında Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşması, iki NATO müttefiki arasında uzun süredir devam eden bir krizin merkezinde yer alıyor. ABD, S-400 sisteminin F-35 ile birlikte bulunmasının, NATO'nun hava savunma ağının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor. Bu nedenle, Türkiye 2019 yılında S-400'leri teslim aldığında, F-35 programından çıkarılmış ve bu karar 2020 yılında yaptırımlarla pekiştirilmişti.