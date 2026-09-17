Son dakika | ABD ordusuna ait F-16 uçağı düştü
ABD’nin Michigan eyaletinde, ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 uçağı, eğitim uçuşu sırasında Michigan eyaletindeki Blair Township’in kırsal bir bölgesine düştü. Kazada pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi.
EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ
Kaza, F-16’nın eğitim uçuşu yaptığı sırada meydana geldi. Uçak, Michigan’daki Blair Township’in kırsal bir bölgesine çakıldı. Kazanın ardından olay yerine acil durum ekiplerini sevk edildi.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin çalışmaları sürerken, F-16’nın düşüş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi