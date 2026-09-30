Şöhreti müzik yarışmasıyla yakalamıştı! Eşini öldürdüğü ortaya çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde görülen cinayet davasında, 2013 yılında “American Idol” yarışmasına katılan Caleb Flynn hakkında karar çıktı. Miami County'deki jüri, 40 yaşındaki Flynn'i eşi Ashley Flynn'in ölümüyle bağlantılı ağırlaştırılmış cinayet, cinayet, ağır saldırı ve delilleri karıştırma suçlarından suçlu buldu. Jürinin kararının ardından Flynn'in 5 Ekim'de hakim karşısına çıkarak cezasını dinlemesi bekleniyor. Sanık, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Davanın merkezinde 16 Şubat 2026 gecesi Tipp City'deki Flynn ailesinin evinde yaşananlar yer aldı. Polis, saat 02.30 sıralarında eve yapılan bir ihbar üzerine geldi. İhbarı yapan kişi ise bizzat Caleb Flynn'di. Flynn, 911 görevlilerine evlerine bir hırsızın girdiğini ve eşinin vurulduğunu söyledi.

Ashley Flynn olay yerinde hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Ashley'nin öğretmenlik yaptığı ve voleybol antrenörlüğü yaptığı, çevresinde sevilen bir anne ve eş olarak tanındığı belirtildi. Olay sırasında çiftin iki kızının da evde bulunduğu bildirildi.

EŞİNİ UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

Ancak soruşturma ilerledikçe Flynn'in anlattığı “ev baskını” senaryosu hakkında ciddi soru işaretleri oluştu. Polis, eve dışarıdan bir saldırganın girdiğini gösteren bir iz bulamadı. Savcılık, Ashley'nin uyuduğu sırada başının arkasından iki kez vurulduğunu ve olay yerinin bir hırsızlık yaşanmış gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu.

KIZ ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada savcıların sunduğu en dikkat çekici delillerden biri ise Flynn'in telefonundan ve diğer dijital cihazlardan elde edilen bilgiler oldu. Ayrıca Flynn'in kilisedeki ilişkisi üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki Alleigha Botner ile yaptığı yazışmalar da mahkemeye taşındı.

Savcılığa göre Flynn ile Botner yaklaşık iki yıl boyunca gizli bir ilişki yaşadı. Duruşmada 100 binden fazla mesajın incelendiği ve bu yazışmaların çift arasındaki ilişkinin yanı sıra Ashley'ye yönelik düşmanlığı da ortaya koyduğu aktarıldı. Botner da mahkemede tanık olarak ifade verdi.

MESAJLARI DELİL SAYILDI

Savcılık, Flynn'in eşinden ayrılmak ve sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak istediğini öne sürdü. Cinayetten kısa süre önce Botner'a gönderildiği belirtilen mesajlardan biri de davanın en çok konuşulan delillerinden oldu. Flynn'in mesajında, “Seni seçiyorum. Özgürüm. Yarın eylemler gelecek” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Duruşmada ayrıca Flynn'in cinayetten önce eşiyle olan evliliğini sona erdirme konusunda dini bir karar aradığına ilişkin ifadeler de gündeme geldi. Botner'ın tanıklığına göre Flynn, bir dönem 40 günlük oruç tutarak evliliğinden ayrılması konusunda Tanrı'dan yönlendirme istediğini söylemişti.

SAVUNMA İNKAR ETTİ

Savunma ise cinayetin doğrudan Flynn tarafından işlendiğini kanıtlayan kesin bir delil bulunmadığını savundu. Avukat L. Patrick Mulligan, müvekkilinin silahı ateşlediğini gösteren doğrudan bir kanıt olmadığını, Flynn'in üzerinde ateşli silah artığı testi yapılmadığını ve Ashley'nin kanının da müvekkilinin üzerinde veya kıyafetlerinde bulunmadığını söyledi. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahın da hiçbir zaman bulunamadığı vurgulandı.

Buna rağmen jüri, yaklaşık iki buçuk saatlik değerlendirmenin ardından Flynn'i tüm dokuz suçlamadan suçlu buldu. Kararın okunması sırasında Flynn'in gözyaşlarını tutamadığı ve belirgin şekilde sarsıldığı görüldü.

CEZASI 5 EKİM'DE BELLİ OLACAK

Flynn, “American Idol”ın 2013 yılında yayımlanan 12. sezonunda yarışmıştı. Yarışmanın ardından müzik kariyerini sürdürürken Ohio'da bir kilisede müzik pastoru olarak görev yaptığı belirtildi. Programdaki kısa süreli televizyon macerasında, eşi Ashley'nin müzik hayallerini desteklediğini anlatmıştı.

Flynn'in cezası 5 Ekim'de açıklanacak. Hakkındaki ağırlaştırılmış cinayet mahkumiyeti nedeniyle şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası ihtimali bulunuyor. Savunma tarafı ise kararın ardından temyiz sürecine başvuracağını açıkladı.