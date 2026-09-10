Sızdırılan istihbarat notu Avrupa'yı karıştırdı! İngiliz SAS gazileri Ruslara eğitim vermiş

Five Eyes için hazırlanan sızdırılmış bir istihbarat değerlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş açısından dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı belgeye göre, Batılı özel kuvvetlerde görev yapmış bazı askerî personel, Avrupa'daki özel eğitim merkezlerinde Rus vatandaşlarına ve aktif görevdeki Rus askerlerine askerî eğitim vermiş olabilir.

Avustralya Gizli İstihbarat Servisi (ASIS) için hazırlanan değerlendirme, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu Five Eyes istihbarat ağı kapsamında ele alındı. Belgede, Batılı askerî gazilerin Rus vatandaşlarını eğitmek üzere görevlendirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmenin "yüksek güven" düzeyinde yapıldığı aktarıldı.

BULGARİSTAN'DAKİ KAMP MERCEK ALTINDA

Dosyanın merkezindeki adres ise Bulgaristan'ın kuzeyindeki Mejdeni bölgesinde faaliyet gösteren Alfa-Metal adlı özel eğitim merkezi oldu.

Merkez; özel kuvvetler eğitimi, ileri seviye keskin nişancılık ve yakın mesafe çatışma teknikleri gibi programlar düzenliyor. Kursların yaklaşık 4 bin avroya kadar çıktığı ve özel askerî şirketlerde çalışmak isteyenler, korumalar ile kurumsal güvenlik personelinin hedef müşteri grupları arasında bulunduğu belirtildi. Bulgaristan Sivil Havacılık İdaresi'nin kayıtlarında da Alfa-Metal, özel güvenlik ve koruma alanında uluslararası eğitim veren merkezler arasında yer alıyor.

Sızdırılan istihbarat notunda, merkezde farklı ülkelerin seçkin askerî ve güvenlik birimlerinden gelen eğitmenlerin görev yaptığı ileri sürüldü. Bunlar arasında İngiliz SAS, Avustralya Komando Alayı, ABD güvenlik güçleri ve ABD Donanması'nın özel kuvvetleri Navy SEALs mensupları olduğu iddiası yer aldı.

"RUSLAR 2025'E KADAR EĞİTİM ALDI"

İstihbarat değerlendirmesindeki en dikkat çekici bölüm ise Rus vatandaşlarının eğitimlere katıldığı iddiası oldu.

Belgeye göre Avrupa'daki bazı özel askerî eğitim kampları, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlatmasının ardından da Rus vatandaşlarını kabul etmeyi sürdürdü. Eğitimler arasında özellikle ileri düzey yakın mesafe çatışma tekniklerinin bulunduğu öne sürüldü.

İstihbarat çalışmasına bilgi sağlayan eski Avustralyalı özel kuvvetler mensuplarının, kamp çalışanlarından Rus vatandaşlarının 2025 yılına kadar eğitimlere katılmaya devam ettiğini duyduklarını aktardıkları belirtildi. İddiaya göre söz konusu kişilerin arasında Rusya'da aktif görev yapan askerler de bulunuyordu.

RUS GÜVENLİK ŞİRKETİYLE BAĞLANTI İDDİASI

Dosyayı daha da tartışmalı hale getiren ayrıntılardan biri ise Alfa-Metal'in Rusya merkezli Alfa Region adlı özel güvenlik şirketiyle bağlantılı olduğu iddiası.

Uluslararası kaynaklarda, St. Petersburg merkezli Alfa Region'un eğitim merkezini kendi internet sitesinde tanıttığı ve özel askerî şirket çalışanları ile eğitmenlere yönelik kurslardan söz ettiği aktarıldı. Sitedeki tanımlamalarda eğitmenlerin Bulgaristan, ABD, Rusya, Yunanistan, İsrail ve Ukrayna'daki özel kuvvetler veya polis birimlerinde deneyime sahip olduğu ifade edildi. Alfa-Metal ise bu bağlantıyı ve suçlamaların temelini reddediyor.

SAS LOGOSU VE DİKKAT ÇEKEN İŞ İLANI

Şirketin savunmasına rağmen Telegraph'ın haberinde, Alfa-Metal'in internet sitesinde İngiliz SAS'a ait logonun yer aldığı ve şirketin kısa süre önce SAS deneyimine sahip bir İngiliz vatandaşını eğitmen olarak aradığına ilişkin iş ilanı yayımladığı belirtildi.

LinkedIn'de yayımlanan ilanda, "SAS Instructor" aranırken adaylardan İngiliz vatandaşı olmaları, güçlü operasyonel geçmişe ve kanıtlanmış eğitmenlik deneyimine sahip olmaları istendi. İlanın yaklaşık yedi ay önce yayımlandığı görüldü.

Merkezin profesyonel ağlardaki güncel tanıtımlarında da Amerikan ve Avrupalı askerî geçmişe sahip eğitmenler tarafından özel askerî şirketlere yönelik taktik eğitimler verildiği belirlendi.

ŞİRKETTEN SERT YALANLAMA

Alfa-Metal ise Rus vatandaşlarının Ukrayna savaşında kullanılmak üzere eğitildiği veya eski SAS mensuplarının bu amaçla çalıştırıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Şirket, The Telegraph'a verdiği yanıtta eski SAS mensuplarını ya da diğer Batılı özel kuvvet personelini Rus vatandaşlarını veya Ukrayna'da Rusya adına savaşmayı planlayan kişileri eğitmek amacıyla hiçbir zaman istihdam etmediğini savundu. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasından sonra merkezde hiçbir Rus vatandaşının eğitim almadığını ileri sürdü.

İDDİALAR TARTIŞILIYOR

İddialar İngiliz özel kuvvetler camiasında da yankı buldu. Telegraph'ın görüştüğü bazı SAS kaynaklarının, eski SAS mensuplarının Rus askerlerini eğitmiş olabileceği iddiasına şüpheyle yaklaştığı belirtildi.

Eski SAS Kıdemli Çavuşu Phil Campion ise olası bir eğitimin etik boyutuna dikkat çekerek, İngiliz askerlerinin ileride İngiliz güçleriyle karşı karşıya gelebilecek kişileri eğitmesinin kabul edilemez olacağını söyledi.

Emekli SAS Albayı David White ise özel kuvvetlerden ayrılan personelin uzun süredir özel güvenlik ve askerî danışmanlık sektörlerinde çalıştığını hatırlattı.

GÖZLER AVUSTRALYA İSTİHBARATINDA

Sızdırılan belgenin ortaya çıkmasıyla birlikte konu artık yalnızca özel bir eğitim merkezinin faaliyetleri olmaktan çıktı. İddiaların Avustralya istihbaratı tarafından incelendiği ve elde edilen bulguların Five Eyes ortaklarıyla paylaşılmasının beklendiği bildirildi.