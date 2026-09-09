Sistem çöktü, hava trafiği kilitlendi: Avrupa’nın en işlek havalimanlarında kaos

İngiltere Hava Trafik Kontrol Servisi'nde (NATS) meydana gelen teknik arıza, Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birini kilitledi. Sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle yüzlerce uçuş ertelenirken yüzlerce uçuş da iptal edildi. Londra Heathrow başta olmak üzere pek çok havalimanında binlerce yolcu mahsur kaldı.

SİSTEM ARIZASI DEV HAVALİMANLARINI VURDU

İngiliz Hava Trafik Kontrol Servisi (NATS), uçuş verilerini işleyen ana sistemde ciddi bir teknik arıza meydana geldiğini duyurdu. Arıza; Londra’nın dev merkezleri Heathrow, Gatwick ve Stansted’in yanı sıra Manchester, Edinburgh ve Birmingham gibi ülkenin en yoğun havalimanlarında operasyonları durma noktasına getirdi.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, sadece Londra Heathrow Havalimanı’nda 100’den fazla uçuş iptal edilirken, 360’ı aşkın uçuşta uzun süreli gecikmeler yaşandı. Gatwick ve diğer bölgesel havalimanlarında da benzer şekilde büyük rötarlar meydana geldi.

BAKANLIKTAN ÖZÜR MESAJI: "DÜZENE DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK"

Yaşanan krizin ardından açıklama yapan İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, yaşanan durumu "can sıkıcı bir aksaklık" olarak nitelendirerek mağdur olan tüm yolculardan özür diledi.

NATS yetkilileri ise arızanın tespit edildiğini ve mühendislerin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi. Hava sahasının tamamen kapatılmadığı ve kısıtlı da olsa kalkışların sürdüğü belirtilse de yetkililer uyardı:

"Uçuşlar kademeli olarak devam ediyor ancak hava trafiğinin tamamen eski düzenine dönmesi zaman alacak."

YOLCULARA "HAVALİMANINA GİTMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN" UYARISI

Trafiğin akşam saatleri itibarıyla kademeli olarak normale dönmesi beklense de biriken uçuş yoğunluğu nedeniyle rötarların etkisinin devam edeceği öngörülüyor. Yetkililer, seyahat edecek yolcuların havalimanlarına gitmeden önce mutlaka ilgili havayolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş durumlarını kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor.

Son yıllarda benzer teknik arızalarla sık sık gündeme gelen İngiliz hava trafik kontrol altyapısının bu son kesintisi, havacılık sektöründe güvenlik ve teknolojik yeterlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.