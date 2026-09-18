Savaş sürerken dikkat çeken karar: Pezeşkiyan ve Arakçi’ye ABD’den vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi.

SAVAŞ SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

İran ile ABD arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların yanı sıra Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi veya İran’ın nükleer programı konusunda görüşmelere geri dönülmesine ilişkin herhangi bir işaret bulunmaması nedeniyle, kararın ülkedeki ulusal basında “alışılmadık bir durum” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Gelişmenin, ABD’nin İran destekli olduğunu öne sürdüğü Yemenli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının arttığı bir dönemde yaşanması da dikkat çekti.

BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD’nin, yabancı liderlerin New York’taki BM Genel Merkezi’ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Öte yandan ABD’nin geçmişte, aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddettiği belirtildi. (AA)