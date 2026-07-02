Şara düğmeye bastı! Suriye'de yeni meclis resmen şekillendi

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yürütülen siyasi geçiş sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, geçiş döneminde görev yapacak 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin eksik kalan 70 üyesini atayarak parlamentonun oluşumunu tamamladı.

Bu atamayla birlikte yeni meclisin ilk oturumunun önündeki son engel de kaldırılmış oldu. Halk Meclisi'nin ilk toplantısı 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından meclis başkanlık divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.

15 KADIN MİLLETVEKİLİ LİSTEDE

Şara'nın atadığı 70 isim arasında 15 kadın milletvekili yer aldı. Ayrıca Beşar Esad döneminde siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan 13 kişi de parlamentoya giren isimler arasında bulunuyor.

Bununla birlikte yeni atanan üyelerin kaçının dini ve etnik azınlık topluluklarından seçildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

MECLİSİN ÜÇTE İKİSİ ŞEKİLLENMİŞTİ

Geçiş süreci kapsamında oluşturulan bölgesel seçim kurulları, geçen ekim ayında Halk Meclisi'nin 210 sandalyelik yapısının üçte ikisini oluşturan üyeleri seçmişti.

Ancak o seçimlerde yalnızca altı kadın adayın ve azınlık gruplarından sadece 10 adayın meclise girebilmesi temsil konusunda tartışmalara yol açmıştı. Bunun üzerine seçim yetkilileri, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın sahip olduğu atama yetkisini bu temsil dengesizliğini gidermek amacıyla kullanacağını açıklamıştı.

FARKLI KESİMLER BİR ARAYA GELİYOR

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, Cumhurbaşkanı Şara'nın yaptığı son atamaların farklı toplumsal kesimleri bir araya getirdiğini belirterek yeni meclisin ulusal birlik anlayışını güçlendireceğini savundu.

El-Ahmed'e göre yeni üyeler arasında iç savaş boyunca yaşamını yitirenlerin yakınları, gözaltı mağdurları, kimyasal saldırılardan etkilenen aileler, akademisyenler, çeşitli alanlarda uzman isimler, meslek profesyonelleri, toplum önderleri ve kamu hizmetleriyle öne çıkan kişiler bulunuyor.

Suriye devlet televizyonu ayrıca oyuncu Rouzaina Lazkani'nin de milletvekili olarak atandığını duyurdu.

SÜVEYDA'D SEÇİM YAPILMADI

Halk Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Hamza Şemmut ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan isimlerin 23'ünün toplumun önde gelen temsilcilerinden, 47'sinin ise farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyen ve profesyonellerden oluştuğunu açıkladı.

Yetkililer, atamaların Suriye'nin 14 ilinin tamamını kapsadığını belirtirken, Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden de iki kişinin parlamentoya dahil edildiğini bildirdi. Ancak Süveyda'da seçim süreci henüz tamamlanmış değil.

Temmuz ayında hükümet güçleri, Sünni Bedevi aşiretleri ve Dürzi gruplar arasında yaşanan mezhep çatışmalarında yaklaşık 1.700 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eyalet büyük ölçüde merkezi yönetimin kontrolü dışına çıkmıştı. Bu nedenle bölgede seçim kurulları oluşturulamadı.

Yetkililer, güvenlik şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte Süveyda'da da seçimlerin yapılacağını açıkladı.

KÜRT BÖLGELERİNDE DE SEÇİM ERTELENDİ

Seçimlerin gerçekleştirilemediği tek bölge Süveyda olmadı.

Hükümet güçlerinin bu yılın başlarında büyük ölçüde SDG'nin kontrolünden devraldığı Rakka ve Haseke'nin bazı bölgelerinde de seçimler yaklaşık yedi ay ertelendi.

Mayıs ayında 20'den fazla Kürt siyasi partisi, seçim kurulları tarafından belirlenen milletvekillerini tanımadığını duyurdu. Partiler, sürecin Kürtleri dışlayan ve ötekileştiren bir anlayışla yürütüldüğünü savundu.

GÖREV SÜRESİ 30 AY

Yetkililer, geçici anayasa uyarınca Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olacağını, ancak ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzatılabileceğini bildirdi.

BM'DEN KAPSAYICI TEMSİL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone da geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı değerlendirmede, Suriye'deki geçiş sürecinin hem fırsatlar hem de ciddi kırılganlıklar barındıran kritik bir döneme girdiğini söyledi.

Cordone, parlamentonun bir an önce etkin şekilde çalışmaya başlaması gerektiğini belirterek, özellikle kadınların ve toplumun tüm kesimlerinin kendilerini mecliste gerçek anlamda temsil edilmiş hissetmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni meclisin yasaları hazırlaması, yürütmenin kararlarını denetlemesi, farklı görüşlerin temsil edilmesini sağlaması ve siyasi geçiş sürecine katkı sunmasının beklendiğini dile getiren BM yetkilisi, hükümet ile SDG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedildiğini de açıkladı.