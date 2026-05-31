ABD Başkanı Trump ile Şara görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şara ile ABD Başkanı Trump'ın görüştüğünü duyurdu.

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel siyasi ve güvenlik gelişmeleri değerlendirildi. Taraflar ayrıca Suriye’nin istikrarını destekleyecek ve ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlayacak iş birliği imkanlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşmede Suriye’nin yeniden yapılanma ve toparlanma sürecinde uluslararası desteğin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Şara, ülkede halen yürürlükte bulunan yaptırımların kaldırılmasının ekonomik canlanma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlayacağı ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olacağı ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

