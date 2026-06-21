Sanchez'e kuşatma sürüyor: Eşine yurt dışına çıkış yasağı verildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme yeni adli kontrol kararları aldı.

İSPANYA DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Gomez’in pasaportunu teslim etmesine, İspanya dışına çıkmamasına ve ayda iki kez mahkemeye bildirimde bulunmasına hükmedildi.

Gomez, başbakanın eşi olmasından kaynaklanan konumunu kullanarak bazı iş sözleşmelerinin alınmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Gomez ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.

''ADLİ VE SİYASİ BASKIYA'' MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyalist Parti’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Gomez’in yaklaşık iki yıldır ‘adli ve siyasi baskıya’ maruz kaldığı aktarıldı. Parti, son kararın da bu sürecin yeni bir aşaması olduğunu öne sürdü.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan Gomez’e yakın kaynaklar, verilen karara itiraz edileceğini dile getirdi.

SİYASİ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Davanın, Başbakan Sánchez’in liderliğini yaptığı partiye karşı muhalif aşırı sağ gruplar tarafından açıldığı ifade edilirken, soruşturmanın hükümet üzerindeki siyasi baskıyı artıran dosyalardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Başbakan Pedro Sánchez’in adının dosyada geçmediği belirtilirken, Sánchez daha önce söz konusu iddiaların kendisini görevden uzaklaştırmaya yönelik siyasi bir hamlenin parçası olduğunu savunmuştu.

SANCHEZ'E YAKIN İSİMLER DE SORUŞTURMADA

Öte yandan, Sosyalist Parti’nin bazı üst düzey yöneticileri ile Sánchez’in eski ulaştırma bakanı hakkında da kamu ihaleleri, enerji anlaşmaları ve pandemi dönemindeki maske alımlarına ilişkin rüşvet iddiaları kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü belirtiliyor. İlgili isimlerin ise tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Ayrıca İspanya Yüksek Mahkemesi’nin, eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero hakkında da bir inceleme başlattığı aktarılıyor. Zapatero’nun, Plus Ultra havayolu şirketi dahil olmak üzere bazı kurumlar lehine kamu otoriteleri nezdinde lobi faaliyetleri yürüterek çıkar sağladığı iddia edilirken, eski başbakan bu iddiaları kabul etmiyor.