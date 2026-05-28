İspanya lideri Sanchez dört koldan kuşatma altında! Partisine direniş çağrısı yaptı

Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın talimatıyla hareket eden jandarma ekipleri (UCO), Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezine operasyon düzenledi. "Yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, parti binasında tam 12 saat boyunca belge araması yapıldı.

İDDİALAR

Soruşturmanın hedefinde, adli süreçleri etkilemeye ve yargıyı istikrarsızlaştırmaya çalışan gizli bir şebeke olduğu öne sürülüyor. Bu bağlamda, PSOE Teşkilat Sekreterliği Müdürü Ana Maria Fuentes Pacheco’nun "sahte fatura düzenlemek" ve "suça iştirak etmek" suçlamalarıyla şüpheli listesine alındığı iddia edildi.

ÜLKE AYAKTA

Ülkenin en köklü gazetelerinden El Pais, yaşananları "son derece vahim" olarak nitelendirip başyazısından hükümete acil açıklama çağrısı yaptı. Kabine ve parti içinde ciddi bir huzursuzluk dalgası yayılırken, muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo durumun "siyasi bir çöküş" olduğunu savundu. Feijoo, hükümete dışarıdan destek veren Katalan ve Bask ayrılıkçı partilere seslenerek, "Desteğinizi çekin, bu krizi bitirin" çağrısında bulundu.

'BU BİR KOMPLO, DİRENECEĞİZ'

Dört bir yandan kuşatılan Başbakan Pedro Sanchez ise geri adım atmıyor. Yaşananları sağ kanat muhalefetin ve yargıdaki muhafazakar çevrelerin "hükümeti devirme girişimi" olarak yorumlayan Sanchez, erken seçim ihtimalini kesin bir dille masadan kaldırdı.

Eski Başbakan Zapatero'nun da desteğini arkasına alan Sanchez, kabinesine ve partisine şu net mesajı verdi:

"Adli ve siyasi baskılara karşı sonuna kadar direneceğiz, bu yasama dönemini tamamlayacağız."

KARDEŞİ HAKİM KARŞISINDA

Sanchez’in kardeşi David Sanchez’in, Badajoz İl Konseyindeki “konservatuvar faaliyetleri koordinatörü” görevine atanırken nüfuz kullandığı ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasına da başlandı.

Muhalefetteki Halk Partisi (PP), Vox ve bazı aşırı sağcı derneklerin şikayetleri sonrası açılan davada David Sanchez dahil 11 kişi sanık olarak hakim karşısına çıktı. İddialara göre Sanchez, 2017’de oluşturulan üst düzey pozisyona siyasi etkisini kullanarak getirildi.

Müzisyen olan David Sanchez, suçlamaların gündeme gelmesinin ardından Şubat 2025’te görevinden ayrılmıştı. Davada ayrıca PSOE’nin Extremadura eski lideri Miguel Angel Gallardo ile eski danışman Luis Maria Carrero da yer alıyor.

Savcılık suç unsuru bulunmadığını belirtse de davacı taraf, David Sanchez ve Gallardo için üç yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Duruşmaların 4 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Başbakan Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkındaki “nüfuz ticareti ve yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma da sürüyor. Gomez, suçlamaları reddederken savcılık ve güvenlik birimleri somut delil bulunmadığını açıkladı.