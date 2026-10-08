Sabanına takıldı hayatının keşfini yaptı: Kazınca 60 tonluk servet çıktı

Namibya’da bir çiftçinin tarlasını sürerken sabanına takılan sert bir cismi kazmasıyla ortaya çıkan Hoba Göktaşı, yaklaşık 60 tonluk ağırlığıyla bugüne kadar Dünya’da tespit edilen en büyük tek parça meteorit olarak biliniyor. Yaklaşık 100 yıldır bulunduğu yerde korunan dev kütle, ağırlığı nedeniyle başka bir yere taşınamadı.

SABANINA TAKILINCA ORTAYA ÇIKTI

Tarihi kayıtlara göre dev göktaşı, 1920 yılında çiftçi Jacobus Hermanus Brits tarafından tarlayı sürdüğü sırada tesadüfen keşfedildi. Sabanın sert bir cisme çarpmasının ardından bölgede kazı yapıldı. Alınan örneklerin incelenmesiyle cismin meteorik demir olduğu belirlendi.

KRATER BULUNMAMASI ŞAŞIRTIYOR

Yaklaşık 80 bin yıl önce Dünya’ya düştüğü tahmin edilen Hoba Göktaşı’nın çevresinde herhangi bir çukur, kenar yükseltisi veya krater izine rastlanmaması bilim dünyasının dikkatini çekiyor.

Meteorit Bülteni Veritabanı’nda “IVB” kimyasal grubunda sınıflandırılan göktaşının, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ayrışmış bir ana gök cisminden koptuğu değerlendiriliyor.

DEV KÜTLE BÜYÜK ÖLÇÜDE TOPRAĞIN ALTINDA

Yapılan kazılarda göktaşının büyük bölümünün toprak altında olduğu belirlendi. Yaklaşık 2,7 metre uzunluğunda, 2,7 metre genişliğinde ve 0,9 metre kalınlığındaki tabaka biçimindeki kütlenin yüzde 84 demir, yüzde 16 nikel ve iz miktarda kobalt içerdiği tespit edildi.

66 TONDAN 60 TONA GERİLEDİ

Keşfedildiği ilk yıllarda yapılan ölçümlerde 66 ton olduğu belirtilen Hoba Göktaşı’nın ağırlığının günümüzde yaklaşık 60 tona düştüğü kaydedildi. Kütle kaybında, kazı sonrasında hava ile temas eden yüzeyde oluşan oksitlenme, bilimsel çalışmalar için alınan numuneler ve ziyaretçilerin parçalar koparmasının etkili olduğu belirtildi.

YERİNDEN TAŞINAMADI, ANIT İLAN EDİLDİ

Aşırı ağırlığı nedeniyle bulunduğu noktadan başka bir yere taşınamayan Hoba Göktaşı, 1955 yılında ulusal anıt ilan edilerek koruma altına alındı. Yerel halkın “Düşen Yıldız” anlamına gelen “Ghantsiis” adını verdiği dev meteorit, günümüzde açık hava muhafaza alanında sergileniyor.