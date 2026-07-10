S-400'ler körfez ülkesine satıldı! Selvi bugün resmen duyurulacağını açıkladı

S-400’lerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’lerle ilgili soruya “Bizi izlemeye devam edin” yanıtını vermesinin ardından, konu yeniden gündeme geldi.

S-400'LER ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SATILDI İDDİASI

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdığı yazıda S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satıldığını ve satışın bugün açıklanacağını yazdı. S-400’lerin Körfez’deki bir ülkeye gittiğini belirten Selvi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın bu ülke olabileceğini, ancak resmî açıklamanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.

'NE OLACAK DEĞİL NE OLDU DİYE SORMAK GEREKİYOR'

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı ise şöyle:

"‘S400’ler ne olacak’ diye değil, belki de ‘S400’ler ne oldu’ diye sormak gerekiyor.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400’lerle ilgili soruya, “Bizi izlemeye devam edin” yanıtını verdi.

Trump’ın ‘CAATSA yaptırımları kaldırılacak’ açıklamasından sonra S400’ler yeniden gündem oldu.

Çünkü S400’ler alınınca CAATSA yaptırımları geldi.

CAATSA yaptırımları kaldırılacaksa S400’ler ne olacak? Ya da ne oldu?

S400’leri kullanacak olan personelin Rusya’da eğitim aldığını biliyoruz. S400’lerin istendiği anda kısa sürede devreye gireceğinden haberdarız ama S400’lerin akıbeti hakkında bilgimiz yok. O nedenle de ‘CAATSA yaptırımları kaldırılıyorsa S400’ler ne olacak’ diye soruluyor.

S400’ler aktif hale getirildi mi? Yoksa kutusunda bekletiliyor mu? Ya da başka bir ülkeye gönderildi mi? S400 konusu tam bir muamma.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Amerika’yı en iyi bilen Türk gazeteci olan Yunus Paksoy, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ABD Başkanı Trump’ın Kongre’ye bir mektupla bildirimlerde bulunmasının yeterli olduğunu söyledi.

Trump, mektubunda 3 soruya yanıt verecek.

1-S400’lerin çalışmaz durumda olması

2-S400’lere sahip olunmaması gerektiği

3- Rusya ile benzer ilişkiler geliştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi

Buna rağmen Kongre üyeleri ikna olmaz ve yasaya uygunluk yok derlerse o zaman oylamaya gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Bu arada S400’ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek.

İran saldırıları nedeniyle BAE, İsrail saldırısıyla da Katar büyük şok yaşamışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran’a yönelik saldırılara da katıldı. İran saldırıları BAE’nin turizm üzerine kurulu sistemini felç etmişti. BAE o tarihten itibaren alternatif savunma sistemleri tedarik etmeye çalışıyor.

ABD-İran-İsrail savaşından önce İsrail, Katar’ı vurmuştu. İsrail saldırısı, güvenliğini Amerika’ya teslim eden Katar’da büyük bir travmaya neden olmuştu. Katar’ın, Amerikan savunma sistemi Patriotlarının İsrail’i dost ülke olarak kodlandığı için saldırı sırasında aktif hale gelmediği ortaya çıktı. Katar şok saldırı ile İsrail karşısında korumasız olduğunu öğrenmiş oldu.

İran savaşında benzer şoku farklı şekillerde Körfez ülkeleri yaşadı.

Ondan sonra alternatif savunma sistemleri için arayışlara başladılar.

PARA KAZANACAĞIZ

O yüzden S400’lerin Körfez yolcusu olduğu belli ama bu ülke BAE mi, yoksa Katar mı?

Son 24 saat doldu. Bugün S400’lerin satışı netleşecek.

İkide bir ‘S400’ler ne oldu diyenler’ bu haber size.

Türkiye S400’leri elinden çıkararak sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmayacak. Aynı zamanda S400’leri satarak para kazanacak.

NATO 3-0 OLDU, TÜRKİYE 3-0

NATO toplantısı boyunca duyduğumuz en çok şey “NATO 3-0” oldu.

NATO açısından 3-0 gerçekleşti mi ondan emin değilim ama Ankara açısından Türkiye 3-0 elde edildi.

1-CAATSA yaptırımlarının kaldırılması

2-KAAN motorlarının verilecek olması

3-F-35 uçaklarının satışının kapısının aralanması"