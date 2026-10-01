Rutte'den Putin açıklaması: NATO'yu yenemeyeceğini biliyor ciddiye almıyorum

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde konuştu. Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'a yönelik ABD saldırıları ve Avrupa'nın savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini açıklayamayacağını belirten Rutte, mektuptaki mesajların basına yansıdığını ifade etti. Rutte, ittifak ülkelerine yönelik yakın vadeli bir tehdit görmediğini söyledi.

RUTTE: RUSYA'YA MESAJIMIZ SAVUNMA İTTİFAKI OLDUĞUMUZ YÖNÜNDE

Rutte, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğuna vurgu yaparak Rusya'ya yönelik mesajlarını şöyle aktardı:

"Temel olarak şunu söyledik: Bakın, biz savunma ittifakıyız. Nükleer tehdide son verin. Bu kesinlikle yersiz ve faydalı değil. Özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin."

"YAKIN VADELİ BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rusya'nın NATO topraklarına karşı şu aşamada askeri yığınak yaptığına ilişkin bir verinin bulunmadığını belirten Rutte, ittifak ülkelerine yönelik yakın vadeli bir tehdit görmediğini söyledi. Rutte, buna rağmen böyle bir tehdidin ortaya çıkması durumunda NATO'nun karşılık verebilecek durumda olduğunu ifade etti.

"PUTİN NATO'YU ASLA YENEMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Putin, NATO'yu asla yenemeyeceğini biliyor. Dolayısıyla o kadar ciddiye almıyorum."

Baltık ülkelerine yönelik nükleer silah kullanılması ihtimalinin bulunmadığını da dile getiren Rutte, NATO'nun Rusya karşısındaki gücüne ilişkin şöyle konuştu:

"NATO, Rusya'dan çok daha güçlü. Bizi yenmelerinin bir yolu yok. Hem hibrit tehditler hem de ortaya çıkabilecek diğer her türlü durum açısından mükemmel durumdayız."

RUTTE'DEN UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Rutte, Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. NATO'nun savunma yatırımlarını sürdürmesinin önemine dikkat çeken Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Sakin olun, biz daha güçlüyüz. Yolumuza devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim ve her şeyden önemlisi, Ukrayna'nın mücadeleye devam edebilmek için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olalım."

AA