NATO-Rusya gerilimi tırmanıyor! Kremlin'e sabotaj suçlaması

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamada bu tür saldırıların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti. Tsahkna, Rusya'nın Tallinn'deki maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını söyledi. Estonya'nın ulusal güvenlik ajansı, 15 Ağustos'ta Milrem Robotics tarafından kullanılan bir binada yangın çıktığını, 17 Ağustos'ta Letonya'da iki şüphelinin gözaltına alındığını, ertesi gün üçüncü bir şüphelinin yakalandığını ve üçünün de Estonya'ya teslim edildiğini bildirdi.

ESTONYA: SALDIRI RUSYA'NIN ÖZEL SERVİSLERİ TARAFINDAN SİPARİŞ EDİLDİ

Tsahkna, soruşturmanın ardından yetkililerin saldırının "Rusya Federasyonu'nun özel servisleri tarafından sipariş edilen bir sabotaj eylemi" olduğu sonucuna "kesinlikle vardığını" söyledi. Tsahkna, bunun "Avrupa genelinde bizi korkutmayı ve Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatmayı amaçlayan daha geniş bir kampanyanın" parçası olduğunu belirtti. Estonya, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana Rusya'yı hibrit provokasyonlarla suçluyor.

ESTONYA BAŞBAKANI: DAHA GÜÇLÜ GÜVENLİK, UKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK

Estonya Başbakanı Kristen Michal, ülkesinin Rusya'nın kampanyasına yanıtının "tam tersi olacağını: ülke içinde daha güçlü güvenlik, Ukrayna'ya daha fazla destek ve Rusya üzerinde daha fazla baskı" olacağını söyledi. Michal, "Korkutulmayacağız." dedi. Estonya, Baltık müttefikleri Letonya ve Litvanya ile birlikte savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı.

KREMLİN: İDDİALAR ASILSIZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Estonya'nın iddialarının "asılsız, düşüncesiz, gerçeği kesinlikle yansıtmayan ve herhangi bir gerekçe içermediğini" olduğunu söyledi. Peskov, Rusya'nın "bu tür açıklamaları ciddiye alamayacağını ve almayacağını" belirtti.

NATO VE AB'DEN ESTONYA'YA DESTEK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de yaptığı konuşmada Rusya'nın "NATO müttefiklerine yönelik pervasız düşmanca eylem kampanyasını sürdürdüğünü" söyledi. Rutte, Rusya'nın "Ukrayna'da savaş alanında başarısız olduğunu ve birliğimizi ve Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatmayı başaramadığını" ekledi. Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius, Rusya'nın eylemlerinin "giderek daha düşmanca ve daha az kısıtlı" hale geldiğini belirtti. Litvanya Dışişleri Bakanı Kęstutis Budrys, Tallinn saldırısında Rusya'nın parmak izlerinin "her yerde" olduğunu söyledi. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvičs, Ukrayna'ya "daha fazla desteğin gerekli olacağını ve sağlanması gerektiğini" ifade etti.

AB'DEN AÇIKLAMA: MOSKOVA AVRUPA'YI KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Avrupa Birliği, Estonya'nın yanında olduğunu belirterek kundaklama saldırısını "pervasız" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Moskova, Avrupa'yı Ukrayna'ya desteğini azaltmaya korkutmaya çalışıyor. Bu olmayacak." dedi.