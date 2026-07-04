Rus ordusu kritik şehri ele geçirdi: Kremlin resmen duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Ortak Kuvvetler Grubu'nun bir komuta merkezini ziyaret ederek, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cephe hattındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini söyledi.

KONSTANTİNOVKA RUS ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Peskov, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Putin'e Ukrayna'daki cephe hattındaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirtti. Peskov, Donetsk bölgesinde bulunan Konstantinovka şehrinin Rus ordusu tarafından tamamen ele geçirildiğini duyurdu. Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Konstantinovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bir savunma bölgesine dönüştürülmüştü ancak şimdi tümüyle Rus ordusunun kontrolü altında."

Peskov, Ukrayna ordusunun Slavyansk-Kramatorsk savunma hattını ele geçirme konusunda çok önemli bir adım atıldığını da aktardı.

PUTİN'DEN TOPRAK KAZANIMI AÇIKLAMASI

Putin, komuta merkezinde yaptığı konuşmada, "özel askeri operasyon" bölgesindeki mevcut durumu gözden geçirmek için toplandıklarını belirtti. Son zamanlarda Luhansk bölgesinin tamamen alındığını, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin "imha edilmeye devam edildiğini" söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Düşman birlikleri, mevzilerini korumaya çalışıyor ancak kuvvetlerimizin baskısı altındalar, birlikler ağır kayıplarla geri çekiliyor. Bu yılın başından bu yana Rus birlikleri, 133 yerleşim yerini kurtardı."

Rus lider Putin, Donbas ve etrafındaki bölgelerde 3 bin kilometrekareden fazla toprağın Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini kaydetti.

GERASİMOV'DAN RAPOR

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da verdiği raporda, Rus ordusunun haziranda 55 hedefi, 1 Flamingo seyir füzesini, 1 İHA üretim tesisini ve 10 Ukrayna askeri havaalanını vurduğunu bildirdi. Geçen ay 29 yerleşim yerini ve 600 kilometrekareden fazla alanı kontrolü altına aldıkları bilgisini paylaşan Gerasimov, diğer cephe hatlarında da ilerlemenin sürdüğünü kaydetti.