Rus Büyükelçiliği'nde alarm! İki İHA peş peşe saldırdı

Rusya ile İsveç arasında diplomatik gerilimi artırabilecek yeni bir olay yaşandı. Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği, sabaha karşı gerçekleştirilen iki ayrı insansız hava aracı (İHA) eyleminin hedefi oldu. Moskova yönetimi, saldırının koordineli şekilde planlandığını öne sürerken, olayın elçilik çalışanlarının güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini savundu.

Rus yetkililerin aktardığı bilgilere göre, ilk quadcopter tipi dron büyükelçilik yerleşkesine kırmızı boya dolu bir kap bıraktı. Kısa süre sonra bölgeye yaklaşan ikinci insansız hava aracının ise üzerine sahte patlayıcı düzeneği monte edilmiş halde büyükelçilik ana binasının hemen yakınına düştüğü bildirildi.

"BASİT BİR PROVOKASYON DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elena Teslova, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırının rastlantısal olmadığını belirterek, bunun diplomatik misyon çalışanlarını korkutmaya yönelik planlı bir girişim olduğunu dile getirdi.

Teslova, ilk dronun elçilik arazisine kırmızı boya bıraktığını, ikinci dronun ise sahte patlayıcı düzenek taşıyarak binanın hemen yakınına düştüğünü ifade etti. Bu durumun olayın sıradan bir provokasyon olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Teslova, saldırının Rus diplomatik personeline yönelik açık bir gözdağı niteliği taşıdığını savundu.

Açıklamasında İsveç makamlarına da sert mesajlar veren Teslova, bu tür yöntemlerin Rusya üzerinde baskı oluşturamayacağını belirterek, saldırının arkasındaki kişi veya grupların amaçlarına ulaşamayacağını ifade etti.

"SORUMLULUK İSVEÇ'E AİT"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in diplomatik misyonların güvenliğini sağlama konusundaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunarak, gelecekte yaşanabilecek benzer saldırılar ve bunların doğuracağı sonuçlardan Stockholm yönetiminin sorumlu tutulacağını bildirdi.

Açıklamada, Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik güvenlik tehditlerinin önlenmesi için İsveç makamlarının gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulanırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi çağrısında bulunuldu.