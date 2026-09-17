Putin “yarın çıkarız” dedi, Paşinyan yanıtladı: Buyursunlar çıksınlar

Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde, Gümrü kentindeki 102. Rus Askeri Üssü yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üssün ülkesinin güvenliği açısından artık hayati bir önem taşımadığını belirterek, Rusya’nın çekilme kararı alması halinde Erivan’ın buna karşı çıkmayacağını söyledi.

KONUYU RUSYA AÇTI

Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, üssün gündeme getirilmesinin Ermenistan’ın talebiyle gerçekleşmediğini, konuyu Rusya’nın açtığını vurguladı. Ermenistan’ın bugüne kadar Rus askeri üssünün çekilmesi için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığını belirten Paşinyan, Moskova’nın kendi açıklamaları doğrultusunda pozisyon aldıklarını söyledi.

Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin tamamen sona erdirilmesi yönünde bir mesaj vermediğini de belirterek, üssün varlığının Ermenistan’ın güvenliğine kayda değer bir katkı sağlamadığını savundu.

"ERMENİSTAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMIYOR"

Ermenistan Başbakanı, Rusya’nın üssü geri çekmek istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını daha da net bir ifadeyle dile getirdi.

“Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar.”

Paşinyan bununla birlikte, Moskova’nın üssü Ermenistan’da tutmak istemesi ihtimalinin de tamamen kapatılmadığını belirtti. Bu durumda Erivan’ın, kendisi açısından gerekli görmediği bir askeri varlığın ülkede hangi şartlarda devam edeceğini Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

“Kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız.”

PUTİN "YARIN ÇIKARIZ" DEMİŞTİ

Paşinyan’ın açıklamalarının arka planında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Eylül’de yaptığı açıklama bulunuyor. Putin, Bişkek’te Paşinyan ile görüşmesinin ardından Rusya’nın Gümrü’deki üssünün geleceğinin Ermenistan’ın kararına bağlı olduğunu söylemişti.

Putin, Ermenistan’ın Rus askeri üssüne ihtiyaç duymadığına karar vermesi halinde Rus birliklerinin “yarın bile” ülkeden çekilebileceğini belirtmişti. Rus lider aynı zamanda Ermenistan halkının Rus askeri varlığının devam etmesini istemesi halinde Moskova’nın ülkede kalmaya ve iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Paşinyan ise daha önce de Ermenistan’ın Rus üssünün çekilmesini hiçbir zaman gündeme getirmediğini açıklamıştı. 16 Eylül’de parlamentoda yaptığı açıklamada, 2018’den bu yana Putin ve diğer Rus yetkililerle temaslarında üssün çekilmesi konusunu “bir kez bile” gündeme getirmediğini söylemişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Moskova cephesinden gelen son açıklamalar da dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Rusya’ya üssün çekilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

Galuzin, Moskova’nın 102. Üssü hâlâ Ermenistan ve Güney Kafkasya güvenlik mimarisinin önemli unsurlarından biri olarak gördüğünü belirtti.