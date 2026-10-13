Polonya'daki Starlink istasyonu kundaklandı! İki Türk gözaltında

Polonya'da Ukrayna'ya internet bağlantısı sağlanmasında da kullanılan Starlink istasyonunda çıkan yangınla ilgili soruşturma Almanya'ya uzandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin talebi üzerine Alman polisi tarafından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler, ülkenin orta kesimindeki Mazovya bölgesinde bulunan istasyonu kundaklamakla suçlanıyor.

Eylül ayının sonunda meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturmada, Almanya'da bir kadın da gözaltına alındı. Böylece olayla bağlantılı olarak gözaltına alınanların sayısı üçe çıktı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, iki Türk vatandaşı hakkında Polonya'da yabancı bir istihbarat servisi adına sabotaj düzenlemek suçlamasıyla dava açılmasının planlandığını belirtti. Almanya'daki soruşturmayı yürüten Federal Kriminal Dairesi (BKA) ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BERLİN'DE GÖZALTINA ALINAN KADININ ROLÜ NE?

Polonya'da yayın yapan RMF FM'nin haberine göre, Berlin'de gözaltına alınan kadının yangınla bağlantısı araştırılıyor. Kadının iki şüpheliye sürücülük yapmış olabileceği öne sürüldü.

Polonyalı savcıların, kadının olayla bağlantısını değerlendirdikten sonra iadesini talep edip etmeyeceğine karar vereceği bildirildi. Kadının uyruğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

RUS İSTİHBARATI SUÇLAMASI

Polonyalı yetkililer, yangının arkasında Rusya'nın olabileceğinden şüpheleniyor. Polonya İstihbarat Servislerinden Sorumlu Bakanı Tomasz Siemoniak, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Rus istihbarat servislerini doğrudan hedef aldı.

Siemoniak, “Bu sabotaj eyleminin arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunduğundan hiçbir şüphemiz yok” dedi. Rus istihbaratının faaliyetlerinde giderek daha fazla suç çevrelerinden kişileri kullandığını da ileri sürdü.

Polonya yönetiminin suçlamaları, olayın yabancı bir istihbarat servisi adına gerçekleştirilen sabotaj olup olmadığına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Rusya'nın olayla bağlantısına ilişkin iddialar ise Polonyalı yetkililerin değerlendirmelerine dayanıyor.

ELEKTRİK ALTYAPISI ZARAR GÖRDÜ

Devlet telekomünikasyon şirketi Exatel'e ait Starlink istasyonu, yangında tamamen kullanılamaz hale gelmedi. Ancak istasyonun elektrik altyapısı ve acil durum jeneratörü hasar gördü.

Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski, yangının ardından yaptığı açıklamada, olayın istasyonu devre dışı bırakmak amacıyla kasıtlı olarak planlandığını söyledi. Gawkowski, yangının çeşitli kurumların internet erişimini aksattığını ve bu kurumlardan birinin de Ukrayna ordusu olduğunu belirtti.

Polonyalı yetkililere göre istasyon, internet verilerinin Polonya üzerinden Ukrayna'ya aktarılmasında da kullanılıyor. Bu nedenle olayın, yalnızca ülkenin telekomünikasyon altyapısını değil, Ukrayna'nın iletişim sistemlerini de etkileyebilecek bir boyutu bulunuyor.

KİEV'İN İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN ÖNEMLİ

ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından işletilen Starlink, uydu terminalleri aracılığıyla internet bağlantısı sağlıyor. Sistem, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kiev yönetiminin iletişim altyapısında önemli bir yer edindi.

Ukrayna ordusu, cephedeki iletişim faaliyetlerinin yanı sıra insansız hava aracı (İHA) operasyonlarında da Starlink terminallerinden yararlanıyor. Ordunun bu faaliyetleri için on binlerce terminale ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Polonya, Ukrayna'nın Starlink abonelik ücretlerini üstlendiğini açıklamıştı. Ülke, coğrafi konumu nedeniyle Batılı müttefiklerinden Ukrayna'ya gönderilen askeri ve insani yardımların ulaştırılmasında da önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

RUSYA DAHA ÖNCE DE SABOTAJLA SUÇLANDI

NATO ve Avrupa Birliği üyesi Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Moskova'yı çeşitli sabotaj faaliyetleriyle suçladı.

Başbakan Donald Tusk da eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen ülkelere yönelik insansız hava araçları, hatta füzeler kullanılarak gerçekleştirilebilecek hibrit saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Starlink istasyonundaki yangına ilişkin soruşturma, Polonya'nın kritik altyapısına yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. İki Türk vatandaşının ve Berlin'de gözaltına alınan kadının olayla bağlantısının yanı sıra, sabotajın arkasında yabancı bir istihbarat servisinin bulunup bulunmadığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.