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Halk TV Dünya Polislerin öfkesi sokağa taştı: Meclis önünde toplandılar

Polislerin öfkesi sokağa taştı: Meclis önünde toplandılar

Fransa'da polisler, 2027 bütçe görüşmeleri öncesi Paris'teki Ulusal Meclis önünde bir araya geldi. Polisler, maaş artışı, teşkilatının imkanlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

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Polislerin öfkesi sokağa taştı: Meclis önünde toplandılar

Fransa'da polis memurları, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Paris'teki Ulusal Meclis önünde gösteri düzenledi.

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POLİSLER MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDI

Fransız polis sendikası Alliance Police Nationale'in (Ulusal Polis İttifakı) çağrısıyla düzenlenen gösteride polis memurları, 2027 bütçe görüşmelerinin başlamasına yaklaşık 20 gün kala Paris'teki Ulusal Meclis önünde bir araya geldi. Ellerinde sendikalarına ait bayraklar taşıyan mavi yelekli polisler, gelecek yılın bütçesi kapsamında maaşlarının artırılmasını talep etti.

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"POLİSLER ÖFKELİ" SLOGANI ATTILAR

Gösteri sırasında “Polisler öfkeli” sloganları atan polisler, maaş artışının yanı sıra polis teşkilatının imkanlarının artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi. Fransa'daki polisler, geçen hafta da aynı taleplerle başkent Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenlemişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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