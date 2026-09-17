Polis aranan seri katili kadın kılığında yakaladı! 80 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Brezilya’nın Paraiba eyaletinde polis, organize suç örgütleri adına cinayetler işlediğinden şüphelenilen 33 yaşındaki Jorlan Alves da Silva’yı yakaladı. Silva’nın, güvenlik güçlerinden kaçabilmek için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.

YAKALANMASINA RAĞMEN GÜLÜMSEDİ

Northeastern Brazil’de gerçekleştirilen operasyon sırasında kaydedilen görüntülerde, şüphelinin çizgili bir elbise, bol duran uzun siyah peruk, kadın sandaletleri ve koyu renkli güneş gözlüğü taktığı görüldü. Tırnaklarını da boyatan Silva’nın yanında 2 yaşında bir çocuk taşıdığı bildirildi.

Polis ekipleri yakaladıkları şüphelinin başındaki peruğu çıkardığında, Silva’nın kısa saçları ortaya çıktı. Görüntülerde, yakalanmasına rağmen gülümsediği görülen şüphelinin yanında bulunan küçük çocuğun onunla nasıl bir araya geldiği ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.

ÜÇ AYDA EN AZ 15 CİNAYET ŞÜPHESİ

Soruşturmayı yürüten polis, Silva’nın son üç ay içerisinde organize suç örgütleri için en az 15 cinayet gerçekleştirdiğinden şüpheleniyor.

Güvenlik güçlerinin daha önce Silva ve bazı şüpheli suç ortaklarının kullandığı bir aracı tespit ederek durdurduğu, araçtaki kişilerden birini gözaltına aldığı ancak Silva’nın o sırada kaçmayı başardığı belirtildi. Polis, daha sonra düzenlenen operasyonla Silva’nın kadın kılığına girerek saklanmaya çalıştığını belirledi.

İLK CİNAYETİNİ 13 YAŞINDA İŞLEDİ

Silva’nın sorgusu sırasında ise soruşturmayı çok daha büyük bir boyuta taşıyan bir iddiada bulunduğu belirtildi.

Polise göre Silva, hayatı boyunca yaklaşık 80 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ayrıca ilk cinayetini henüz 13 yaşındayken işlediğini söylediği aktarıldı.

Sivil Polis Dedektifi Douglas Garcia, Silva’nın hayatının farklı dönemlerinde çeşitli suçlardan dolayı toplam 5 ila 6 yıl hapis yattığını ve bu yıl mayıs ayının sonunda cezaevinden çıktığını açıkladı.

İKİ İŞ İNSANININ ÖLDÜRÜLMESİ DE SORUŞTURMADA

Polisin Silva ile bağlantısını araştırdığı olaylar arasında 1 Ağustos’ta Rio Tinto kentinde iki iş insanının öldürülmesi de bulunuyor.

Dedektif Garcia’ya göre Silva, sorgu sırasında cinayetlerden biriyle bağlantılı olarak cesetlerden birinin gömüldüğü yeri polise tarif etti. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin verdiği bilginin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ancak Silva’nın 80 cinayet işlediği yönündeki itirafı henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Polis, şüphelinin anlattığı olayları ve mevcut delilleri karşılaştırarak iddianın gerçek boyutunu belirlemeye çalışıyor.

DOĞRULANIRSA BREZİLYA TARİHİNE GEÇECEK

Silva’nın 80 cinayet iddiasının soruşturma sonucunda doğrulanması halinde, Brezilya tarihinin en fazla cinayet işleyen seri katili olarak kayıtlara geçmesi mümkün.

Bu alandaki en bilinen isimlerden biri, “Brezilyalı Dexter” olarak anılan Pedro Rodrigues Filho. Filho, 71 cinayetten hüküm giymiş, ancak yaşamı boyunca 100’den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

Silva hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Polis, özellikle son üç ayda işlendiğinden şüphelenilen cinayetlerle 80 kişilik itiraf arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.